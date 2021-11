Ultimele 21 de luni au condus la o reorganizare majoră a modului de lucru al organizațiilor, care au trebuit să se adapteze la work from home sau remote și menținerii productivității în acest nou context. Aceasta este tema Future Banking Meetups de vineri, 26 noiembrie, de la ora 11.00, când aflăm cum s-au adaptat companiile la noua realitate.

Cum au acționat liderii din diversele organizații în fața ședințelor pe Zoom sau a delegării sarcinilor pe Teams? Cât de diferită a fost schimbarea în departamentul de IT, de pildă, mai ales că, în această perioadă, accentul s-a pus pe digitalizarea proceselor și a serviciilor?

Acestea sunt câteva dintre subiectele abordate vineri, în cadrul Future Banking Meetups, organizată de Future Banking și ING Bank.

Poți să te înscrii la eveniment aici.

Pandemia ne-a schimbat complet modul în care muncim, ceea ce a condus la un mod de lucru hibrid, cu proceduri schimbate și procese adaptate noilor situații.

Companiile și angajații au trebuit să se adapteze realității și să facă și performanță, fără să-și piardă eficiența sau spiritul. În ciuda dificultăților, putem spune că procesul este unul reușit.

Astăzi reușim să muncim remote, evident în domeniile unde se poate, pentru că sunt și domenii unde munca hibrid nu poate fi deloc implementată. În cadrul Meetup-ului de vineri vedem cum s-au adaptat organizațiile și cum au reușit să păstreze echipele unite, dar și să fie productivi în modul de lucru hibrid.

Teme abordate:

Cum s-au adaptat companiile la modul de lucru hibrid?

Care sunt beneficiile acestui mod de lucru?

Cum s-au adaptat procesele?

Cum e să conduci o echipă de IT-iști remote?

Care au fost cele mai mari provocări și care sunt avantajele?

Future Banking Meetups este organizat pe platforma de evenimente virtuale IC Events. Poți pune întrebări speakerilor, poți afla informații utile pentru tine sau afacerea ta sau să faci schimb de cărți de vizită cu alți participanți pentru a putea discuta cu ei ulterior.

Speakerii Future Banking Meetups sunt:

Delia Albu, IT Lead la ING Bank România, s-a alăturat ING Bank România acum 3 ani. Din poziția de IT Lead, ea conduce o echipă de peste 300 de profesioniști IT. Cu o experiență de peste 15 ani în diferite industrii și echipe, Delia a livrat cu succes soluții IT în sectorul public și în cel privat.

Cristian Herghelegiu, CEO Dendrio, are peste 20 de ani de experiență în industria IT&C, cu accent pe aplicații enterprise, software ca servicii și modele de business bazate pe cloud. Între 2004 și 2008, a lansat divizia de aplicații business a Microsoft România (Microsoft Business Solutions). În perioada 2013 – 2017, Cristian a fost directorul general al Gecad Net și, după fuziunea cu Bittnet Group, a devenit CEO al Dendrio, divizia tehnologică a grupului Bittnet, care are ca principal obiect de activitate soluții multi-cloud.

Înscrie-te aici pentru a afla detalii despre cum facem față modului de lucru hibrid și care sunt provocările și avantajele pe termen lung.

Sursa foto: Future Banking

