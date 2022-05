Analist: Pensiile de la stat nu ne vor ajunge ca să trăim decent, încă un motiv serios să facem ceva cu banii

Actualul sistem de pensii se află în plin proces de reformă, însă nu putem avea certitudinea că se vor produce modificări substanțiale, care să le asigure tuturor românilor un trai decent la momentul retragerii din câmpul muncii.

„Românii vor avea niște pensii, dar nu vor fi îndeajuns pentru a menține nivelul de trai. Nivelul de trai devine din ce în ce mai competitiv, mai scump să trăiești, iar lucrul acesta nu se va opri aici, ci se va accelera”, a declarat Andrei Perianu pentru wall-street.ro.

Mulți au devenit conștienți că trebuie să pună niște bani deoparte, pe lângă pensia care va acoperi o parte dintre utilități și hrană. Este necesar un fond de pensii, un cont de investiții sau o formă de acest gen care să îți suplimenteze veniturile pentru perioada pensionării, crede expertul financiar.

Românii ar trebui să profite de pe urma faptului că în ultimii ani s-au schimbat mult lucrurile în ce privește accesibilitatea tranzacționării, pentru că, la cum arătau lucrurile în anii 2000, puțini ar fi avut posibilitatea să investească.

Între timp a devenit mult mai ușor să poți tranzacționa, s-au schimbat radical lucrurile, poți să începi cu sume foarte mici – 10 euro, 20 de euro, practic nu mai contează suma.

„Oricine are o conexiune la internet, un act de identitate și un cont bancar își poate deschide un cont de tranzacționare sau poate să intre în sistemul financiar fără nicio restricție”, a spus Andrei Perianu.

Pentru început, mai importantă decât prudența este inițiativa – cine își dorește să investească trebuie să facă pasul de a începe să învețe și de a începe și să tranzacționeze efectiv, în viziunea expertului financiar.

Capitolul prudență poate fi și el rezolvat prin rularea de sume foarte mici la început, ale căror eventuale diminuări sau pierderi să nu îl afecteze prea tare pe investitor, spune Perianu.

Pierderea, atunci când începi să investești, face parte din procesul de învățare și nu trebuie să îi sperie pe cei care sunt încă în punctul de start al acestui drum, spune Perianu, care a început să tranzacționeze în studenție.

La început am câștigat într-o lună cam 20% din banii investiți, cumpărând SIF-uri, după care am început să fiu prea încrezător și am deschis poziții pe NASDAQ, unde a fost un dezastru și am pierdut acel profit

Andrei Perianu, expert financiar și cofondator Bankata