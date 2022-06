Ce schimbări propune PSD: supraimpozitarea salariilor mari, ”taxa de solidaritate” și diminuarea poverii fiscale

PSD a propus o serie de măsuri fiscale în cadrul coaliției pe care o formează alături de PNL și UDMR, motivând că aceste măsuri vizează ”reducerea inechităților sociale și asigurarea solidarității sociale între contribuabili”.

Nevoia de mai mulți bani la bugetul statului a intensificat discuțiile privind schimbările fiscale, fiind aruncate de către politicieni în spațiul public diverse teme. Ultima mutare a fost făcută de către PSD, care a trimis un comunicat de presă ce conține o serie de propuneri făcute în cadrul coaliției de guvernare. Acestea sunt:

1. Supraimpozitarea veniturilor salariale mai mari decât salariul Președintelui României;

2. Supraimpozitarea pensiilor speciale care depășesc consistent pensia medie din România;

3. Diminuarea poverii fiscale prin deduceri aplicate veniturilor mici;

4. Contribuție pentru Sănătate și Educație din partea firmelor mari, pe o durată limitată(o astfel de măsură a fost promovată și în trecut, sub denumirea de taxă de solidaritate n.r.)



”Pragurile si cotele de impozit pentru propunerile de mai sus urmează să fie discutate cu partenerii de guvernare. PSD consideră că, în această perioadă dificilă, este profund inechitabil ca cei cu venituri supradimensionate să se bucure de același regim fiscal aplicat celor care se zbat în sărăcie severă. În același timp, Guvernul are obligația de a promova solidaritatea între contribuabili și de a asigura un echilibru just între impozitarea muncii și a capitalului”, se arată în comunicatul PSD.

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: