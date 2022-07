Ce spune ASF despre piața criptomonedelor: riscurile evidențiate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prima ediție din acest an a Raportului privind stabilitatea piețelor financiare nebancare, realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), tratează pe larg subiectul criptomonedelor, mai ales în contextul prăbușirii valorii acestor active extrem de riscante.

Deși nu are în atribuții supravegherea piețelor cripto, Autoritatea este preocupată de evoluția acestor active, în contextul în care din ce în ce mai mulți consumatori din România le-au accesat, menționează instituția.

„Decuplarea piețelor financiare de fundamentele economice poate genera bule speculative și conduce la creșterea riscului sistemic. Un astfel de exemplu este piața de criptomonede care a fost zdruncinată de un val de scăderi în primul trimestru din 2022. Principalele criptomonede au avut o evoluție similară unei bule speculative, înregistrând o creștere rapidă de peste 3 deviații standard, urmată de o scădere rapidă din trimestrul III 2021 până în prezent.”, punctează analiștii A.S.F. încă din debutul capitolului dedicat criptoactivelor din Raportul privind stabilitatea piețelor financiare nebancare.

Documentul citat, disponibil pe site-ul A.S.F., vine și cu o prezentare a modului în care funcționează criptoactivele, dar și cu o clasificare a acestor active, ce poate fi utilă consumatorilor care se gândesc să investească.

De exemplu, Raportul tratează cazul „Luna”, moneda virtuală care și-a pierdut întreaga valoare în doar câteva zile, provocând un cutremur pe piața de profil, dar și un val de reacții în întreaga lume.

„Un declin major al Bitcoin a coincis cu o scădere a valorii token-ului Luna, ca urmare a faptului că investitorii au lichidat toate criptomonedele. În cea mai mare parte a istoriei monedei, raportul este mai mare de unu, ceea ce înseamnă că investitorii pot răscumpăra întotdeauna jetoanele TerraUSD la valoarea nominală. La 10 mai 2022, raportul dintre criptomoneda Luna și capitalizarea de piață a TerraUSD a scăzut sub 0,5. Prin urmare, nu exista o modalitate fezabilă de a răscumpăra toate monedele TerraUSD la valoarea nominală. Fundamentele slabe ale parității au declanșat un atac speculativ. Mecanismul de arbitraj s-a întrerupt atunci când prețurile Luna au continuat să scadă. În concluzie, monedele stabile algoritmice sunt predispuse la riscul de devalorizare și la atacuri speculative atunci când sunt insuficient garantate.”, notează raportul citat.

Citeste si: Un asigurator a plătit în 2021 peste 1,1 mil. lei pentru o...

Specialiștii A.S.F. sesizează și o relație directă între evoluția piețelor financiare clasice și cea a criptoactivelor, aspect care denotă, o dată în plus, că utilitatea acestui tip de active în diversificarea portofoliilor de investiții nu este la nivelul la care le este de multe ori prezentată potențialilor investitori.

„Corelația din ce în ce mai mare a prețurilor criptoactivelor cu principalele active financiare riscante în timpul episoadelor de criză pe piață pune la îndoială utilitatea acestora pentru diversificarea portofoliilor. A fost observată o creștere a corelației dintre randamentele criptoactivelor și cele ale acțiunilor în timpul și după incertitudinile de pe piață din martie 2020, precum și în timpul vânzărilor de pe piață din decembrie 2021 și mai 2022. Acest lucru poate sugera faptul că, în perioadele de aversiune față de risc pe piețele financiare mai mari, piața criptoactivelor a devenit mai strâns legată de activele de risc tradiționale, o tendință care se poate datora în mare parte implicării crescute a investitorilor instituționali. În schimb, corelația cu aurul a devenit negativă în timpul unei perioade de creștere a așteptărilor inflaționiste și a tensiunilor geopolitice.”, se arată în Raportul A.S.F. privind stabilitatea piețelor financiare nebancare.

Citeste si: KPMG: Raportul ASF indica la Astra un deficit mai mare

Autoritățile de reglementare au constatat existența riscurilor pe care criptoactivele le prezintă din perspectiva protecției investitorilor și a integrității pieței. Autoritățile europene de supraveghere șiau reiterat recent avertismentul conform căruia criptomonedele sunt foarte riscante și speculative.



Riscurile legate de protecția consumatorilor includ:

(i) informații înșelătoare,

(ii) absența unor drepturi și protecții, cum ar fi procedurile de reclamație sau mecanismele de

recurs,

(iii) complexitatea produselor, produse sintetice sau cu efect multiplicator,

(iv) fraude și activități rău intenționate (spălare de bani, criminalitate informatică, piraterie

informatică și ransomware),

(v) manipularea pieței (lipsa transparenței prețurilor și lichiditatea scăzută).

Deși a fost propusă o reglementare a UE pentru a atenua riscurile reprezentate de criptoactive, nu s-a ajuns încă la un acord în acest sens. În UE, propunerea Comisiei pentru Regulamentul MiCA, publicată pentru prima dată în septembrie 2020, nu a fost încă aprobată de colegiuitorii UE. Acest lucru înseamnă că regulamentul nu va fi aplicat înainte de 2024, cel mai devreme, întrucât se preconizează că va fi aplicat abia după 18 luni de la intrarea sa în vigoare.



Riscurile la adresa stabilității financiare ar putea fi amplificate de opțiunile din ce în ce mai numeroase oferite de bursele de criptoactive pentru ca investitorii să își mărească expunerea prin efectul de levier. Produse precum token-urile cu efect de levier, contractele futures și opțiunile pot permite investitorilor să își mărească sintetic expunerea la randamentele (și riscurile) criptoactivelor. Unele burse de criptoactive oferă modalități de creștere a expunerii de până la 125 de ori mai mare decât investiția inițială.



Cu toate acestea, volumele totale ale contractelor cu efect de levier pe piețele de criptomonede și măsura în care se utilizează efectiv efectul de levier pe aceste platforme de tranzacționare nu sunt, în general, raportate. În plus, unii investitori utilizează fonduri împrumutate pentru a-și achiziționa expunerea (tranzacționare în marjă), ceea ce sporește riscurile pentru stabilitatea financiară. În plus, împrumuturile criptografice pot intra sub incidența reglementărilor financiare existente și au făcut obiectul unui control sporit din partea autorităților de reglementare. Spre exemplu, în Statele Unite, Securities and Exchange Commission (SEC) a amendat serviciul centralizat BlockFi cu 100 de milioane de dolari pentru că nu a înregistrat ofertele și vânzările produsului său de împrumut de criptomonede cu amănuntul în conformitate cu legislația americană privind valorile mobiliare, se mai arată în raportul ASF.

Citeste si: BREAKING NEWS Economia SUA scade pentru al doilea trimestru consecutiv

Anterior, Coinbase a renunțat la lansarea unui nou produs de creditare ca urmare a avertismentelor SEC potrivit cărora acesta constituia un titlu de valoare neînregistrat. Deși astfel de cazuri sunt încă necunoscute în UE, aceste evoluții arată că reglementarea este, în principiu, neutră din punct de vedere tehnologic.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: