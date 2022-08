Economii pentru copii: Ce bănci oferă cele mai avantajoase produse de economisire pentru copii

Conturile de economii pentru copii sunt alegerea bună atunci când vrei să pui deoparte pentru viitorul celui mic. Există o plajă vastă a ofertelor de economisire, existând depozite speciale pentru minori. Am creat lista celor mai bune oferte de conturi de economii pentru copii disponibile în România.

Dacă vrei să începi să faci economii pentru copii, nu trebuie să aștepți până când acesta poate să numere până la cifra dobânzii. Cele mai multe conturi de economii pentru copii pot să fie deschise încă de la naștere. Avantajele unui astfel de cont, pe lângă cele materiale, țin și de responsabilizarea timpurie a copilului tău.

Depozitul pentru copii de la CEC: 7,2% dobândă pe an

Depozitul pentru copii de la CEC Bank oferă o dobândă anuală de 7,2%/ pe an la conturile în lei deschise online, 7%/ an la conturile în lei deschise la ghișeu și 0,5% pe an la cele în euro. Suma minimă pe care o poți depune este de 500 de lei, respectiv 200 de euro.

Nu există costuri pentru deschiderea și administrarea contului. La acest depozit de economii pentru copii, dobânda se capitalizează, deci vei primi dobândă la banii acumulați până acum.

Dacă alegi să retragi o parte din bani nu o să pierzi dobânda. În schimb, dacă vrei să lichidezi depozitul înainte de scadență, nu vei beneficia de dobândă.

Documente necesare pentru deschiderea unui cont de economii pentru copii la CEC:

actul de identitate al părintelui, părinților sau reprezentantului legal;

certificatul de naștere/actul de identitate al titularului minor;

documente care atestă calitatea de reprezentant legal, în cazul tutorelui/curatorului special.

KidCONT de la BT: 6% dobândă pe an

Contul de economii pentru copii de la Banca Transilvania oferă o dobândă de 6% pe an la conturile în lei și 0,5% pe an la cele în euro. Poți economisi pentru copilul tău în lei sau euro, iar suma minimă pentru a deschide un KidCONT este de 500 de lei respectiv 100 de euro.

Nu există costuri de deschidere a contului de economii pentru copii, în plus, dacă pe parcursul anului depui cel puțin 500 de lei sau 120 de euro și nu retragi bani, beneficiezi de un bonus egal cu dobânda lunară.

În cazul în care dorești să desființezi depozitul în primul an, trebuie să plătești o taxă de 20 de lei/5 euro. Comisionul de alimentare a contului este de 5 lei dacă faci un transfer interbancar și gratuit dacă faci o depunere sau transfer dintr-un cont BT.

Documente necesare pentru deschiderea unui cont de economii pentru copii la BT:

Actul de identitate al părintelui sau împuternicitului;

Certificatul de naștere al copilului sau actul de identitate (dacă are peste 14 ani);

Decizia de numire a tutorelui/curatorului, emisă de autoritatea tutelară.

Alpha Dreams, contul de economii pentru copii cu 5,5% dobândă pe an

Contul Alpha Dreams este soluția oferită de Alpha Bank pentru a face economii pentru copii. Suma minimă pentru a deschide un cont Alpha Dreams este de 40 de lei, 10 euro sau 15 dolari, în funcție de valuta aleasă. Comisionul lunar de administrare este în valoare de 2 lei/ 1 euro sau 1 dolar, în funcție de moneda în care a fost deschis contul.

Dobânda practicată de către bancă pentru conturile în lei este de 5,5% pe an, 0,3% pentru conturile în euro și 0,9% pentru dolari.

La împlinirea vârstei de 17 ani și 9 luni, banca va transmite o notificare cu privire la banii din cont, iar aceștia vor fi transferați din contul de economisire Alpha Dreams, în contul curent Alpha Access Classic al copilului, la împlinirea a 18 ani.

Planul de economii pentru copii de la BCR: 4,5% dobândă pe an

Planul de economii de la BCR prevede o sumă minimă pe care trebuie să o depui și cu care trebuie să alimentezi lunar contul, aceasta fiind 40 lei pentru minori. Lunar, contul se va alimenta automat dintr-un cont curent BCR, ceea ce înseamnă că trebuie să te asiguri că la data scadenței există suma necesară în contul curent.

Dobânda pentru contul de economii pentru copii este de 4,5% pe an.

Ai posibilitatea de a majora nivelul sumei economisite, iar graficul de depunere se ajustează automat. Nu există comisioane de deschidere, de alimentare și de administrare a contului.

ING Economii pentru copii: 2% dobândă pe an

Pentru fiecare leu din contul ING Economii pentru Copii primești o dobânda de 2% pe an pe care o primești în cont la sfârșitul fiecărei luni. Dacă ai nevoie de bani, îi poți retrage oricând, fără să pierzi ceea ce ai acumulat până atunci. Pentru sumele nou economisite primești trimestrial și o dobânda bonus de 1% pe an, direct în contul copilului tău.

Nu există comisioane pentru deschiderea, administrarea sau închiderea contului ING Economii pentru Copii.

Pentru acest tip de cont, poți economisi orice sumă, oricât de mică. Suma maximă pentru care se bonifica dobânda este de 500.000 lei/cont.

Poți să alimentezi contul ING Economii pentru Copii prin transfer din orice cont curent în lei, deschis la ING Bank sau la altă bancă.

Documente necesare pentru deschiderea unui cont de economii pentru copii la ING:

Actul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal;

Certificatul de naștere al copilului/ buletin, dacă a împlinit 14 ani;

Pentru a deschide contul, părintele și copilul trebuie să fie cetățeni români cu rezidență română, iar copilul beneficiar trebuie să fie minor.

Plan de viitor de la First Bank: 1% dobândă pe an

Planul de economii pentru copii de la First Bank prevede ca suma minimă obligatorie de depunere lunară să fie 42 lei, 10 euro sau 15 dolari.

La conturile în lei, dobânda anuală este de 1%/an, 0.25%/an la conturile în euro și 0,30%/an la cele în dolari, conform listei de dobânzi Fist Bank.

Plan de viitor oferă un bonus de 15% din suma dobânzilor plătite în cursul ultimelor 12 luni, dar nu mai mult de 600 de lei dacă:

nu omiți, mai mult de 2 luni pe fiecare perioada de 12 luni, să-ți respecți angajamentul de a economisi lunar cel puțin suma minimă menționată;

dacă nu efectuezi nicio retragere de numerar din soldul planului de economii, pe parcursul perioadei de 12 luni.

Închiderea planului de economii pentru copii se poate realiza oricând, dacă timp de 3 luni consecutiv nu depui cel puțin suma minimă obligatorie lunară.

Atunci când copilul împlinește 18 ani, planul de economii se va închide automat și disponibilul existent se va transfera în contul curent.

// Veniturile acumulate din dobânzi, prin intermediul contului de economii pentru copii, se impozitează cu 10%.

Sursa foto: Shutterstock

