Interesul tot mai mare al românilor pentru credite a dus la creșterea profiturilor BCR

Grupul BCR a înregistrat un profit net de 1,539 miliarde de lei (312 milioane de euro) în primele nouă luni din acest an, în urcare cu 34,8% faţă de perioada similară din 2021, datorită unei performanţe operaţionale îmbunătăţite, susţinută de continuarea creşterii puternice a creditării, informează BCR.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 24,7% până la 1,966 miliarde de lei (398,5 milioane de euro) în primele nouă luni 2022, iar venitul net din dobânzi a urcat cu 16,9% până la 2,102 miliarde de lei (426 milioane de euro), determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piaţa monetară.

De asemenea, venitul net din comisioane a crescut cu 11,8% până la 693,3 milioane de lei (140,5 milioane de euro) în perioada analizată, determinat de un venit din comisioane mai mare pe toate categoriile de comisioane.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 69,4% până la 452,9 milioane de lei (91,8 milioane de euro) în primele nouă luni din 2022, iar venitul operaţional s-a majorat cu 19,7% până la 3,324 miliarde de lei (673,7 milioane de euro).

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1,357 miliarde de lei (275,2 milioane de euro), în creştere cu 13,1% în comparaţie cu 1,2 miliarde de lei (244,3 milioane de euro) în aceeaşi perioadă din 2021, determinate în principal de contribuţia anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în 2022 cât şi de cheltuieli cu personalul şi alte cheltuieli administrative mai mari generate de mediul inflaţionist.

În baza acestor evoluţii, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la 40,8% în primele trei trimestre din 2022, faţă de 43,2% în perioada similară din 2021.

"Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de provizion de 291,8 milioane de lei (59,1 milioane de euro) în 1-9 2022, comparativ cu o alocare de 70 milioane de lei (14,3 milioane de euro) în 1-9 2021. Această alocare a constat în principal din provizioane de portofoliu şi a fost determinată în principal de actualizarea parametrilor de risc, inclusiv a aşteptărilor actuale asupra evoluţiei mediului macroeconomic", se arată în comunicat.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,8% în septembrie 2022, în scădere faţă de 3,9% în decembrie 2021

Această evoluţie reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor pe ambele segmente retail şi corporate, precum şi creşterea soldului de credite acordate clienţilor. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante a atins nivelul de 172% în septembrie 2022.

Totodată, rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 20,5% în august 2022, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 18,7% (Grup BCR, după capitalizarea profitului) în iunie 2022 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

"Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut cu 13,2% până la 54,202 miliarde de lei (10,952 miliarde de euro) la data de 30 septembrie 2022 de la 47,868 miliarde de lei (9,672 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2021, susţinute de creşteri atât în creditarea retail (+5,2% faţă de decembrie 2021, până la 28,348 miliarde lei), cât şi în cea corporate (+23,0% faţă de decembrie 2021, până la 25,518 miliarde de lei)", se arată în comunicat.

Depozitele de la clienţi au crescut uşor cu 0,9% până la 73,120 miliarde de lei (14,774 miliarde de euro) la data de 30 septembrie 2022 de la 72,458 miliarde de lei (14,641 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2021, determinat de o reducere a depozitelor retail (-5,3% faţă de 31 decembrie 2021, până la 43,726 miliarde de lei) compensată de creşterea depozitelor corporate (+9,9% faţă de 31 decembrie 2021, până la 26,405 miliarde de lei).

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 7,7 miliarde de lei în primele 9 luni din 2022, în creştere cu 9% an pe an, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 35,4% şi de credite de nevoi personale mai ridicate cu 8,4% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 14,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit şi descoperit de cont) a urcat cu 8,6% an pe an la data de 30 septembrie 2022.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 11,6 miliarde de lei în primele 9 luni din aceste an, de 2,5 ori mai mult decât în cele 9 luni din 2021, dintre care peste un sfert sunt destinate investiţiilor. A fost înregistrat un avans de 29,5% an pe an al stocului de finanţări corporate, datorită creşterilor semnificative pe segmentele companii mari, IMM şi sector public.

Portofoliul de finanţări acordate clienţilor BCR Leasing a crescut cu peste 20% în primele nouă luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similară din 2021, depăşind valoarea de 3,3 miliarde de lei.

