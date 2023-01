În 30 de ani de plătit o chirie de 350 de euro pe lună, ajungi să cumperi un apartament de 120.000 de euro, și să pui și 6.000 de euro deoparte. Aceasta este concluzia calculelor realizate de wall-street.ro pentru a vedea ce e mai avantajos: să stai în chirie sau să îți cumperi propria locuință.

Fiindcă nici 2023 nu dă înapoi când vine vorba de majorarea dobânzilor la credite, am vrut să vedem cum vor arăta următorii 30 de ani în materie de credite față de chirii. Este important de menționat că, volatilitatea dobânzilor bancare se poate transfera ușor către chiria ta, așa că, toate calculele efectuate au un caracter ipotetic (nu putem știi cum vor arăta dobânzile bancare în următorii 10-30 de ani).

Credit sau chirie: Rata lunară a unui credit ajunge cât chiria unui apartament de lux în Nordul Capitalei

Pentru a face această comparație am luat ca exemplu o locuință medie (apartament de două camere într-o zonă non centrală din București), cu o valoare de 120.000 de euro, pentru a cărei achiziție s-a apelat la un credit de 100.000 de euro pe o perioadă de 30 de ani.

Majoritatea creditelor ipotecare disponibile în România pot fi accesate apelând la o dobândă fixă în primii 5 ani. Conform comparatorului Finzoom.ro, pentru un credit ipotecar cu suma menționată, dobânda anuală efectivă (DAE) este încadrată între 8,12% și 11,67%.

Pentru exemplul acesta am apelat la un credit cu o DAE de 9,10% și cu o dobândă fixă pentru primii 5 ani. După ce trec acești ani, dobânda se va transforma în una variabilă și va avea o valoare formată din marjă fixă (2,95%) + IRCC.

Valoare locuință: 120.000 de euro (591.000 lei);

120.000 de euro (591.000 lei); Valoare credit: 100.000 euro (500.000 lei);

100.000 euro (500.000 lei); Durată credit: 30 de ani;

30 de ani; Rată lunară*: 800 de euro (3.955lei).

*Rata lunară reprezintă banii care vor fi plătiți lunar în primele 5 luni de la începutul creditului. După ce se trece la dobânda variabilă, aceasta se poate modifica în funcție de valoarea IRCC-ului. Fiindcă volatilitatea acestui indice este foarte mare, nu putem aproxima care va fi valoarea IRCC peste 5 ani. Tocmai de aceea, am păstrat, pentru acest calcul, rata lunară inițială pentru toată durata creditului (30 de ani), astfel, calulul de față fiind unul ipotetic.

Fiindcă plata întreținerii și a facturilor este de obicei de datoria chiriașului, am eliminat această sumă din ambele calcule. În plus, față de rata lunară pe care trebuie să o plătești la bancă, am adăugat o sumă de 600 de euro (2.950 lei) pe an pentru impozit, eventualele reparații sau schimbări ale electrocasnicelor.

În total, cel care a ales un credit trebuie să plătească aproximativ 830 de euro (4.100 lei) pe lună, timp de 30 de ani. Dacă gândim la rece, cu acești bani am putea să locuim într-o chirie de lux din nordul Bucureștiului, conform prețurilor furnizate de imobiliare.ro.

Citiți și: Creditul ipotecar în perioada de explozie a ratelor: Ce trebuie să știi înainte de a lua un împrumut.

Credit sau chirie: Ai putea pune 30 de ani chiria ta deoparte?

Principalul avantaj atunci când locuiești în chirie este faptul că te poți muta mult mai ușor: fie că vrei să îți încerci norocul în afara granițelor sau să te muți mai aproape de locul tău de muncă. Cu toate acestea, pentru mulți români este o povară destul de mare plata chiriei. Conform unui studiu realizat de Consiliul Economic şi Social, una din cinci gospodării din România cheltuie mai mult de 60% din venit pe chirie.

Pentru a face această comparație, am luat ca exemplu același tip de imobil pentru care s-a luat un credit; cu o valoare de 120.000 euro. Pentru un acest tip de apartament, am aproximat, pe baza ofertelor din piață, că prețul unei chirii se învârte în jurul sumei de 350 de euro (1.725 lei) pe lună. La această sumă am adăugat o creștere anuală a chiriei de 2% pe an (aproximativ 100 lei pentru fiecare an), așa că, la suma finală s-ar adăuga încă 3.000 euro pentru toată perioada celor 30 de ani.

Suma totală plătită de chriaș este de 126.000 euro (4.200 pentru fiecare an de chirie) + 3.000 euro = 129.000 euro.

În 30 de ani de plătit o chirie de 350 de euro pe lună, ajungi să cumperi un apartament de 120.000 de euro, și să pui și 6.000 de euro deoparte.

Citiți și: De câți ani de muncă ai nevoie să-ți cumperi un apartament în România vs. Europa.

Dacă în 30 de ani aș putea să-mi plătesc locuința din chiria mea de 350 euro, de ce dobânda la bancă este 800 de euro?

Cu toate că la prima vedere pare mult mai avantajos să apelezi la un credit decât să plătești o chirie, caculul de mai sus ține cont dacă ai avea în cont chiria pentru 30 de ani. Ideea de economisie este un instrument inteligent financiar, dar și aici trebuie să ai grijă la faptul că, în perioada inflației, nu există prea multe instrumente prin care să îți securizezi banii.

În cazul creditului, dacă am face un calcul de cât înseamnă 800 de euro lunar pentru 30 de ani, am vedea că este mult mai mult decât valoarea locuinței noastre.

Pentru creditul pe care l-am avut ca exemplu, tu trebuie să plătești, în total, 286.152 de euro (1.410.737 lei), adică, cu 166,152 de euro mai mult decât banii împrumutați.

Valoare imobil Valoare credit rată lunară sumă totală datorată 120.000 euro 100.000 euro 800 euro 286.152 euro

Dacă am face un calcul să vedem cât ar trebui să plătești fără taxe și comisioane am vedea că în decursul celor 30 de ani (360 luni) trebuie să scoți din buzunar 333 de euro lunar, apropiat de chiria luată ca exemplu.

Credit sau chirie: România este țara proprietarilor

Simțul proprietății este bine cimentat în comportamentul românilor vizavi de locuințe, fiind fruntași în achiziția propriilor imobile. Peste 96% din populaţia României trăia în 2020 într-o locuinţă personală, acesta fiind cel mai mare procent înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, arată datele publicate de Eurostat.

Calculele efectuate mai sunt, cu toate că au doar un caracter ipotetic, își doresc să ghideze persoanele care își pun aum întrebarea: ce e mai bine, o chirie sau un credit pe 30 de ani. Răspunsul vine atât din comportamentul fiecăruia dar și de câtă mobilitate își dorește. Personal, cred că cel mai bun sfat este să reflectezi bine la ce vrei să se întâmple în viața ta în următorii 30 de ani, și să nu mai asculți sfaturi nesolicitate precum: „Dacă tot plătești, nu mai bine rămâi cu ceva”.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: