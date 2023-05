CEC Bank a încheiat 2022 cu un profit net auditat, de 424,3 milioane de lei, în creștere cu 16% față de 2021. Acesta este al patrulea an consecutiv în care CEC Bank raportează profituri solide, în creștere și își consolidează poziția pe piață.

Profitul net auditat al CEC Bank s-a ridicat, în 2022, la 424,3 milioane de lei, în creștere cu 16% față de 2021. Veniturile nete din dobânzi au însumat 1,54 miliarde de lei, cu 43% mai mari față de 2021. Creșterea veniturilor din dobânzi a avut loc în contextul creșterii inflației și a dobânzilor interbancare, evoluții care s-au reflectat atât în dobânzile percepute la credite, cât și în bonificațiile oferite pentru depozite. CEC Bank a avut o abordare responsabilă față de deponenți și a operat opt majorări ale dobânzilor oferite la depozite pe parcursul anului 2022. Cheltuielile cu dobânzile aferente depozitelor atrase de la clienți au crescut cu 87%, în contextul majorării cu circa 25% a volumului depozitelor atrase de la clientelă, până la 52,4 miliarde de lei.

Veniturile nete din comisioane au însumat 313,9 milioane de lei, în creștere cu 5,5%, cele mai mari majorări fiind înregistrate pe segmentele de operațiuni bancare realizate prin canalele digitale.

”În 2022, am reușit să atragem peste 166.000 de noi clienți, am crescut numărul de utilizatori ai canalelor digitale cu 54% și am asistat la majorarea cu aproape 93% a volumului de operațiuni prin canalele digitale, care au depășit pentru prima oară pragul de 100 de miliarde de lei. CEC Bank a continuat să fie un finanțator activ al economiei, cu finanțări de peste 12 miliarde de lei acordate companiilor și persoanelor fizice”, a declarat Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.

Creștere solidă a portofoliului de credite

Portofoliul total de credite și avansuri acordate clientelei nebancare (sold bilanțier) a crescut cu 14% anul trecut.

Depozitele atrase de la clienți au crescut într-un ritm solid (circa 25%), până la 52,4 miliarde de lei, segmentul populației având cea mai mare pondere (59%) în totalul surselor atrase.

În 2022, CEC Bank a acordat:

Peste 5 250 de împrumuturi ipotecare noi, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei

Peste 1 000 de credite pentru investiții, în valoare de aproximativ 3,9 miliarde de lei. Ne-am extins portofoliul de clienți și am finanțat afaceri românești de succes precum Boromir; Aylex (brandul Cocoricco); Autonom; Electroplast Bistrita; Constructii Erbasu.

Am susținut aproape 10 000 de companii cu finanțări pentru activitatea curentă în valoare de aproximativ 5,6 miliarde de lei.

Poziție financiară CEC Bank

Portofoliul de credite se menține sănătos, iar rata creditelor neperformante a înregistrat un nivel de 4,41%, în scădere față de nivelul de 5,29% înregistrat la sfârșitul anului 2021. Banca a menținut o abordare prudentă și a înregistrat, în cursul anului 2022, cheltuieli nete cu deprecierea creditelor și avansurilor acordate clientelei, provizioane pentru angajamente de creditare și garanții financiare date în cursul anului, inclusiv recuperări din creanțe scoase în afara bilanțului, în valoare de 333,4 milioane de lei.

Rata fondurilor proprii și pasivelor eligibile a înregistrat un nivel de 27,52%, banca fiind conformă cu nivelul ratei MREL impus de Autoritatea de Rezoluție.

Banca realizează în mod susținut demersuri pentru deschiderea către piețele financiare, cu scopul de a continua sprijinirea economiei locale în condițiile menținerii unui nivel optim al indicatorilor de prudențialitate reglementați. Astfel, în luna februarie 2023 a fost realizată o nouă emisiune de obligațiuni eligibile MREL, în valoare de circa 590 milioane lei, care se adaugă celor două tranșe emise în luna decembrie, în cuantum de circa 650 milioane lei. La sfârșitului lui 2022, rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 10,95%, în creștere față de 8,79% în 2021.

Transformarea CEC Bank

Ianuarie 2022: CEC Bank a lansat creditele ipotecare verzi.

CEC Bank a lansat creditele ipotecare verzi. Aprilie 2022: CEC Bank a demarat implementarea unui nou sistem informatic core treasury cu grupul american FIS Global.

CEC Bank a demarat implementarea unui nou sistem informatic core treasury cu grupul american FIS Global. Mai 2022: CEC Bank a devenit dealer primar pe piața titlurilor de stat.

CEC Bank a devenit dealer primar pe piața titlurilor de stat. Tot în luna Mai 2022 au fost extinse atât produsele și serviciile disponibile online, cât și canalele prin care acestea se pot accesa Banca lansând creditul de nevoi personale cu dobândă fixă, cardul de credit și overdraft prin aplicatiile de Mobile Banking și Internet Banking.

au fost extinse atât produsele și serviciile disponibile online, cât și canalele prin care acestea se pot accesa Banca lansând creditul de nevoi personale cu dobândă fixă, cardul de credit și overdraft prin aplicatiile de Mobile Banking și Internet Banking. Septembrie 2022: CEC Bank a lansat cardul multicurrency care oferă acces la contul în lei, euro și în alte 8 valute. Tot în septembrie, au fost lansate funcționalitățile contactless la bancomatele și multifuncționale de plată CEC Bank.

CEC Bank a lansat cardul multicurrency care oferă acces la contul în lei, euro și în alte 8 valute. Tot în septembrie, au fost lansate funcționalitățile contactless la bancomatele și multifuncționale de plată CEC Bank. Decembrie 2022: CEC Bank a atras cu succes peste 650 de milioane echivalent lei

CEC Bank a atras cu succes peste 650 de milioane echivalent lei printr-o emisiune inaugurală de obligațiuni eligibile MREL, în baza prospectului prospectului de program EMTN admis la bursa din Luxemburg, ce permite listarea de obligațiuni atât pe piața respectivă cât și la Bursa de Valori Bucuresti.

Tot în luna Decembrie 2022 CEC Bank a extins gama de produse disponibile prin CEC_IN cu fluxul pentru creditul de nevoi personale cu dobândă variabilă și asigurare inclusă și cu fluxul pentru creditul de refinanțare destinate clienților persoane fizice.

Sursa foto: shutterstock

