Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,46%, de la 6,49%, conform datelor BNR. O valoare mai mică s-a înregistrat cu peste un an în urmă, pe 30 iunie 2022.

Această scădere de 0,3 procente, cu toate că pare una infimă, marchează una cea mai mare variație a indicelui de la 15 februarie (moment în care a scăzut de la 7,11% la 7,09%), conform arhivei BNR.

La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%. Indicele IRCC, în funcție de care se calculează ratele la creditele cu dobândă variabilă în lei, a scăzut la nivelul de 5,94% pe an, de la nivelul precedent de 5,98%.

Această scădere vie în contextul în care INS a anunțat și scăderea inflației, ce e drept, una destul de timidă, la 10,3% în iunie, de la 10,64% în mai.

Vom vedea un IRCC mai mare decât ROBOR?

În contextul în care indicele IRCC se menține la un nivel ridicat, întrebarea firească este dacă ne putem aștepta ca rata ROBOR la 3 luni să scadă sub nivelyl noului indice. Ciprian Dascălu, economistul șef BCR, a declarat anterior pentru wallstreet.ro că acest scenariu este posibil în unele condiții.

„Pot fi situații în care, dobânzile calculate zilnic în piață, cum este ROBOR-ul la trei luni, să fie sub IRCC, care are o întârziere a calculului. În cazul în care vom avea scăderi rapide de rate ale dobânzii cheie, pe parcursul acestui decalaj, ne putem întâlni cu o perioadă scurtă, de până la două trimestre, când putem avea valoare ROBOR sub IRCC”, a declarat Ciprian Dascălu.

