Clienții unei bănci au reușit să retragă până la 1.000 de euro de la ATM, chiar dacă aveau conturile goale

Eroarea tehnică le-a dat voie oamenilor să transfere bani către Revolut, iar mai apoi să-i retragă de la un bancomat. Unii au susținut că au putut accesa până la 1.000 de euro (859 de lire sterline), dar banca a insistat că limita zilnică de retragere este de 500 de euro (429 de lire sterline), potrivit Independent.ie.

Diferite videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare au arătat cozi lungi la bancomatele din diferite orașe, precum și unele polițiști care păzeau punctele de plată.

Long queues form at ATMs in Irish cities after Bank of Ireland's banking error allows customers to withdraw €1000 despite insufficient funds. pic.twitter.com/fB0UbrrESo— Coingraph | News (@CoingraphNews) August 16, 2023