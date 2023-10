S-a lansat un cont gratuit pentru studenți, în lei și euro: primești premii atunci când faci plăți

CEC Bank a lansat Pachetul Student Free, disponibil 100% online, cu comision de administrare lunar ZERO pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 24 ani. Pachetul include cont curent în lei și EURO, card de debit Student Free, Internet Banking și Mobile Banking.

Pachetul Student Free oferă beneficii precum:

• Dobândă de 0,3% pe an pentru sumele disponibile pe cardul Student Free;

• Curs valutar avantajos pentru schimburile valutare prin Mobile Banking;

• Acces la plăți cu cardul Student Free, de pe telefon sau ceas, dacă îți înrolezi cardul în Google Pay sau Apple Pay;

• Fără comision la plățile intrabancare în lei efectuate prin Mobile/Internet Banking precum și reducere cu 60% față de plătile de la ghișeu, pentru plățile interbancare în lei, efectuate prin Mobile/Internet Banking;

• Play & Win - premii garantate când strângi un anumit număr de puncte ca urmare a tranzacțiilor efectuate - plăți sau schimburi valutare, facturi de utilități sau achiziționare vignetă, recomandarea beneficiilor pachetului către alți colegi/prieteni, constituire depozit la termen/deschidere cont de economii.

Ce premii poți câștiga

Premii: în funcție de numărul de puncte câștigate la roata Play&Win, astfel:

1.000 puncte: - Termos de călătorie CLOSCA - 600 ml

1.200 puncte: - Baterie multifuncțională 10.000 mhA

- Boxă portabilă JBL Go

- JBL Căști Tune 500 Black

1.500 puncte - Rucsac anti-furt cu mufă de încărcare USB laptop

1.800 puncte - Troler de cabină

Pachetul Student Free are ZERO comision la retragerile de la ATM-uri (ale CEC Bank și ale altor bănci din România și Uniunea Europeană) și ZERO comision la plățile intrabancare în lei efectuate prin Mobile/Internet Banking precum și reducere cu 60%, față de plățile de la ghișeu, pentru plățile interbancare în lei, efectuate prin Mobile/Internet Banking.

"Continuând strategia de digitalizare, CEC Bank oferă acum un nou produs 100% online. Pachetul Student Free este destinat studenților și tinerilor care, începând de acum, au la dispoziție un instrument de gestionare eficientă a finanțelor personale. Iar dacă economisesc, fac plăți sau schimburi valutare, își plătesc facturile de utilități, achiziționează vignetă sau recomandă beneficiile pachetului prietenilor/colegilor lor, pot câștiga diverse premii”, a declarat Adina Călin, director Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank.

Sursa foto: shutterstock

