Cotație ROBOR astăzi: Indicele a scăzut la valoarea de 6,33%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,33% pe an, de la 6,34% pe an, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). Acesta este cea mai mică valoare înregistrată în ultimul an și jumătate.