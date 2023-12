A fost aleasă banca anului la nivel mondial în 2023: instituțaia financiară se află și la noi în țară

UniCredit a fost desemnată "Banca Anului" la nivel mondial pentru anul 2023 în cadrul ceremoniei anuale organizate de The Banker la Londra, în premieră pentru instituţia financiară. De asemenea, a fost desemnată "Banca Anului în Europa de Vest", "Banca Anului în Italia" şi "Banca Anului în Bulgaria", conform Agerpres.

Considerate printre cele mai importante standarde de excelenţă bancară din industrie, premiile "Banca Anului" acordate de The Banker evaluează cele mai importante instituţii financiare din lume, pe baza capacităţii lor de a obţine randamente, de a obţine avantaje strategice şi de a-şi servi pieţele, se arată într-un comunicat al băncii,

The Banker, parte a Financial Times Group, oferă informaţii economice şi financiare pentru sectorul financiar mondial şi şi-a construit o reputaţie pentru rapoarte obiective şi consistente încă de la înfiinţarea sa, în 1926.

"UniCredit este o poveste impresionantă de redresare, înregistrând o creştere de peste 200% a profitului pe parcursul întregului an analizat, reducându-şi baza de costuri şi obţinând cele mai bune rezultate din istorie, în primul trimestru din 2023. Este pe drumul cel bun pentru a-şi realiza planul strategic 'UniCredit Unlocked' 2022-2024, depăşindu-şi ambiţiile până acum. Banca se află în cea de-a doua fază a transformării sale industriale, după ce a făcut investiţii semnificative în domeniul digital şi al datelor. Pe lângă modernizarea arhitecturii sale IT prin API şi infrastructura cloud, UniCredit investeşte în digitalizarea tuturor proceselor sale pentru a îmbunătăţi experienţa angajaţilor săi. Angajamentele sale ESG le depăşesc pe cele ale competitorilor, în special eforturile îndreptate asupra problemelor sociale. Parteneriatele sale de referinţă cu Allianz şi Azimut ilustrează viziunea băncii în ceea ce priveşte furnizarea de servicii şi oferte excelente pentru clienţi", a declarat Joy Macknight, editor The Banker.

În ultimii doi ani, de la lansarea planului său strategic '˜UniCredit Unlocked', UniCredit a lucrat fără încetare la transformarea sa culturală şi industrială, eficientizându-şi sistemele, sporindu-şi capacităţile digitale şi de date şi încorporând principiile ESG în tot ceea ce face - pentru a deveni o bancă fundamental mai bună şi mai puternică pentru comunităţile pe care le deserveşte.

"Suntem extrem de mândri de aceste realizări, care demonstrează puterea colectivă a celor treisprezece bănci ale noastre din Europa şi felul în care facem lucrurile, menţinând clientul în centrul activităţii noastre. Toate astea au fost posibile, fără îndoială, datorită faptului că colegii noştri s-au unit în jurul strategiei noastre şi culturii de excelenţă pe care am promovat-o în grup. Vom continua să ridicăm ştacheta în numele clienţilor noştri şi al comunităţilor în care activăm, pentru a deveni banca viitorului în Europa", a afirmat Andrea Orcel, Group CEO şi Head of Italy, UniCredit.

La începutul acestui an, UniCredit a mai fost desemnată cea mai bună bancă pentru inovaţie în domeniul bancar digital în Europa de Vest şi cea mai bună bancă pentru plăţi de către The Banker, în cadrul programelor sale de premii pentru inovaţie în domeniul bancar digital şi tranzacţii bancare

Noile distincţii reprezintă o recunoaştere semnificativă a ritmului pe care UniCredit îl are în continuare în procesul de transformare, atestat deja de premiile Euromoney pentru excelenţă de anul acesta, când banca a fost desemnată cea mai bună bancă din Europa Centrală şi de Est, cea mai bună bancă şi cea mai bună bancă de investiţii în Italia, precum şi în alte patru ţări în care banca este prezentă.

UniCredit este o bancă comercială pan-europeană cu o ofertă unică de servicii în Italia, Germania, Europa Centrală şi de Est. Scopul nostru este de a da comunităţilor posibilitatea de a progresa, oferind cele mai bune servicii pentru toate părţile interesate, sporind potenţialul clienţilor noştri şi al oamenilor din întreaga Europă. Are peste 15 milioane de clienţi din întreaga lume. UniCredit este organizată în patru regiuni principale şi două fabrici de produse, Corporate şi Individual Solutions.

Digitalizarea şi angajamentul nostru faţă de principiile ESG sunt factori cheie pentru serviciile băncii.

