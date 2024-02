Raiffeisen Bank România a înregistrat o creștere cu 130% a planurilor de investiții, pensii facultative și asigurări de viață cu componentă de economisire și garanții record din partea Fondului European de Investiții care permit finanțarea IMM-urilor românești. Profitul băncii controlate de austrieci în 2023 însumează 1,7 miliarde de lei, creștere de 39% față de anul anterior.

Experții Raiffeisen Bank România au discutat 1:1 cu clienții despre planificare financiară și, până la finalul anului 2023, planurile de investiții, pensiile facultative și asigurările de viață cu componentă de economisire au înregistrat o creștere de peste 130%. Peste 100.000 de astfel de produse au fost deschise de către clienții Raiffeisen Bank în 2023.

Majoritatea românilor care au aderat la un fond de pensii facultative anul trecut a ales Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, după cum arată datele oficiale la nivelul lunii decembrie 2023 și datele furnizate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

Diversificarea investițiilor a fost un punct important al acestei evoluții. Activele aflate în administrarea SAI Raiffeisen Asset Management S.A au crescut cu peste 25% la final de an depășind valoarea de 4 mld. de lei. La finalul anului 2023, compania de asset management din cadrul grupului Raiffeisen s-a situat pe poziția a 2-a în topul de specialitate, din România, cu o cotă de piață de 20,1% (după activele nete administrate, la data de 31.12.2023, conform AAF). Activele fondurilor cu componentă de acțiuni au avut o creștere de 32%, față de anul precedent.

Activele totale ale Raiffeisen Bank România au depășit pragul de 70 miliarde de lei la finalul anului 2023, în creștere cu 13% față de anul anterior, iar veniturile totale au înregistrat o creștere cu 16% în 2023 față de 2022, atingând nivelul de 3,7 miliarde de lei. Profitul însumează 1,7 miliardede lei (+39%).

Cheltuielile operaționale au crescut cu 10%, în contextul dezvoltării infrastructurii digitale și eficientizării proceselor operaționale, iar profilul de risc foarte bun dovedit de clienții băncii a fost un factor important pentru performanța financiară solidă din 2023.

Economiile clienților depășesc 54 miliarde de lei, consolidate cu 10% an la an și cu un impact pozitiv în toate segmentele de activitate, în contextul unui volum mai mare de depozite la termen. Pe parcursul anului 2023, ratele de dobândă oferite clienților pentru produsele de economisire, atât în lei, cât și în valută, au fost majorate treptat.

Soldul de credite nete depășește 40,7 miliarde de lei, în creștere cu 3% an la an, în principal din segmentele de clienți persoane juridice.

În medie, pe parcursul anului 2023, peste 40% dintre creditele ipotecare acordate persoanelor fizice au fost credite ”verzi”.

Pentru creditele ipotecare, noua aplicație de creditare, lansată în prima parte a anului 2023, îmbunătățește semnificativ experiența clienților prin scurtarea timpilor de răspuns și a perioadei de acordare a creditelor. Totodată, Simulatorul credit ipotecar Raiffeisen, un instrument nou și facil de utilizat, reunește toate informațiile de care clienții au nevoie în procesul de alegere a unui credit, putând ulterior opta pentru parcurgerea următorilor pași alături de un reprezentant al băncii.

Împrumuturile acordate corporațiilor au crescut cu 8% an la an, atât prin implicarea în finanțarea proiectelor sustenabile (energie regenerabilă, eficiență energetică), cât și a proiectelor sociale, susținând astfel dezvoltarea afacerilor clienților și economia românească.

Un trend ascendent l-au avut și creditele pentru IMM-uri (+7% an la an). Acestea vin în întâmpinarea clienților cu soluții de creditare adaptate la nevoile acestora, dar și cu posibilitatea de a opta pentru programe guvernamentale precum IMM Invest.

Rata de adecvare a capitalului se situează la 21,4%, mult peste nivelul minim solicitat de BNR (17,4%). Expunerile neperformante s-au menținut la niveluri scăzute (1,6 %), iar poziția de lichiditate (indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate, LCR) s-a situat la un nivel confortabil (267%), mult peste cerințele minime regulatorii (100%).

Prin emisiunea inaugurală de euroobligațiuni eligibile în valoare de 300 milioane euro, Raiffeisen Bank România și-a consolidat baza de fonduri proprii și datorii eligibile la aproximativ 36%, peste cerințele regulatorii aplicabile de la 1 ianuarie 2024 (32,48%).

Interesul ridicat manifestat de către piața internațională de capital pentru obligațiunile Raiffeisen Bank, respectiv o cerere totală de peste 1 miliarde euro confirmă, încă o dată, un model de banking responsabil, caracterizat de o situație financiară solidă și o preocupare permanentă de a încorpora perspectiva tuturor actorilor relevanți - clienți, angajați, investitori, autorități și acționari. De asemenea, formatul sustenabil al emisiunii subliniază angajamentul Raiffeisen Bank de a contribui la o dezvoltare durabilă a economiei românești.

”Raiffeisen Bank este prima bancă din România care a emis obligațiuni verzi și sustenabile pe piața de capital locală. În ultimii trei ani, am avut 7 emisiuni de obligațiuni, cu o valoare nominală cumulată de aproape 1 miliard euro, iar stocul de credite verzi și sociale se ridică la aproximativ 700 milioane euro, cu progrese constante de la an la an, dovada unui angajament pe termen lung care ne întărește rolul de facilitator în tranziția către economia verde.” – Zdenek Romanek, Președinte și CEO, Raiffeisen Bank România.

Moody’s a reafirmat în 2023 calificativele Raiffeisen Bank senior negarantate pentru datorii și depozite la Baa1, cu perspectivă stabilă, cu două niveluri peste calificativul suveran al României. De asemenea, Moody’s a îmbunătățit calificativul pentru datoria senior nepreferențială cu o treaptă de la Baa3 la Baa2, reflectând o poziție financiară solidă și un acces demonstrat la finanțare prin intermediul piețelor de capital internaționale.

Raiffeisen Bank România a continuat în 2023 parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții, prin semnarea a 3 noi acorduri de garantare ce permit acordarea de credite către IMM-uri în valoare de peste 650 milioane euro în următorii ani.



Divizia Corporații a Raiffeisen Bank România a continuat să susțină economia reală prin creșterea activelor ESG cu 75% (aproximativ 320 milioane euro), atingând un nivel de acoperire sustenabilă a portofoliului de aproximativ 20%.

În 2023, Raiffeisen Bank România și-a menținut rolul de partener de încredere în dezvoltarea companiilor din sectorul Mid Market prin programele de dezvoltare organizațională Catalizator. Totodată, am susținut financiar unele dintre cele mai mari tranzacții economice ale anului 2023, printre care:

• finanțarea sindicalizată, în valoare de 200 milioane euro, acordată NEPI Rockcastle;

• facilitatea de credit sindicalizată în valoare de 550 milioane euro pentru Grupul Ameropa – cea mai mare tranzacție sindicalizată din sectorul agribusiness în 2023;

• creditele acordate împreună cu Raiffeisen Bank International în valoare de 40,5 milioane euro pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice în nord-vestul țării și 60 milioane euro pentru dezvoltarea celui mare parc fotovoltaic din România și Europa de Sud-Est.

Încă din 2021 clienții au posibilitatea să își deschidă cont la Raiffeisen direct de pe telefon, din aplicația de mobile banking, Smart Mobile. Îmbunătățirile aduse fluxului de înrolare digitală pe parcursul anului 2023 au atras de peste 4 ori mai mulți clienți noi care au parcurs fluxul de înrolare end-to-end, exclusiv în aplicația de mobile banking, comparativ cu 2022.

Numărul clienților care au accesat un credit de nevoi personale negarantat prin intermediul unei aplicații inițiate în Smart Mobile a crescut semnificativ față de anul anterior. Ritmul de creștere a fost susținut prin dublarea numărului total de credite acordate 100% digital.

Printre noile funcționalități dezvoltate în 2023 în aplicația Smart Mobile se numără:

• rambursarea anticipată (disponibilă pentru o parte dintre creditele din portofoliu)

• fluxul de încheiere a documentației contractuale cu privire la intermedierea de unități de fond emise de fondurile de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. care poate fi urmat, tot în aplicație, de subscrierea de unități emise de aceste fonduri de investiții;

• clienții pot afla rapid detaliile cardului de debit (seria cardului, data expirării, CVV-ul) și pot modifica limitele de tranzacționare și retragere de numerar, ceea ce contribuie la consolidarea experienței digitale, securitate sporită și control asupra banilor.

Plățile cu cardurile Raiffeisen au crescut cu 15%, iar numărul de tranzacții din e-commerce a crescut cu 30% și cu 22% la nivel de volume.

Google Pay, lansat în aprilie 2023, are deja peste 100.000 de clienți, cu o creștere trimestrială a volumelor tranzacționate de 60%.

Față de anul 2022, tranzacționarea prin portofelele digitale a crescut cu peste 60% atât ca volum de tranzacționare, cât și ca valoare a tranzacțiilor, iar numărul clienților care folosesc această metodă de plată a crescut cu 36%.

Sursa foto: shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: