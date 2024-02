BCR a depășit borna de două miliarde de lei profit: Creditele pentru firme sunt motorul creșterii

Banca Comercială Română (BCR) a înregistrat un profit net de 2.321 milioane de lei (469 milioane de euro) in 2023, în creștere cu 33% față de 1.746 milioane de lei (354 milioane de euro) în 2022. Conform rezultatelor financiare transmise de bancă, o pondere importantă în realizarea profitului sunt creditele, îndeosebi cele acordate companiilor.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 24,0% până la 3.656 milioane de lei (739 milioane de euro) în 2023, de la 2.949 milioane de lei (598 milioane de euro) în 2022, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară.

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 6,2% an pe an la 31 decembrie 2023. Credite noi acordate în valoare de 8,7 miliarde de lei în 2023 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi, cu o creștere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 57% an pe an. BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 11,6 miliarde de lei în 2023, dintre care aproximativ 30% sunt destinate investițiilor. Numai pentru sectorul IMM, stocul de finanțări acordate de BCR Banca a crescut cu 6,1% an pe an la 31 decembrie 2023. Peste o mie de companii, care creează aproximativ 250.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în 2023.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 17,2% până la 3.206 milioane de lei (648 milioane de euro) în 2023, de la 2.735 milioane de lei (555 milioane de euro) în 2022, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 7,2% până la 1.013 milioane de lei (205 milioane de euro) în 2023, de la 944 milioane de lei (191 milioane de euro) în 2022, determinat de venituri din comisioane mai mari din creditarea corporate cât și din operațiuni cu titluri de valoare și asigurări.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 12,5% până la 552 milioane de lei (112 milioane de euro) în 2023, de la 630 milioane de lei (128 milioane de euro) în 2022, determinat de o activitate de tranzacționare mai redusă.

Venitul operațional a crescut cu 14,3% până la 5.273 milioane de lei (1.066 milioane de euro) în 2023, de la 4.615 milioane de lei (936 milioane de euro) în 2022, determinat de venituri nete din dobânzi și venituri nete din comisioane mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 2.067 milioane de lei (418 milioane de euro) în 2023, în creștere cu 9,9% în comparație cu 1.880 milioane de lei (381 milioane de euro) în 2022, determinat de cheltuieli cu personalul mai mari generate de mediul inflaționist.

În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 39,2% în 2023, față de 40,7% în 2022.

În comunicatul băncii se menţionează că rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 46 milioane de lei (9 milioane de euro) în 2023, comparativ cu o alocare de 394 milioane de lei (80 milioane de euro) în 2022. Rezultatul curent a constat în principal din provizioane de portofoliu înregistrate pentru creditele performante, în timp ce eliberările de provizioane determinate de activităţile de colectare pe ambele segmente retail şi corporate au compensat în totalitate nivelul normal de alocări pentru noi credite neperformante.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,9% în decembrie 2023, stabil faţă de nivelul de 2,8% înregistrat în decembrie 2022. Această evoluţie reflectă volumul recuperărilor şi al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail şi corporate, care au compensat ritmul normal de formare de noi credite neperformante. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante a atins nivelul de 168,7% în decembrie 2023.

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR) s-a situat la nivelul de 22,5% în decembrie 2023, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,8% (Grup BCR) în decembrie 2023 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut cu 6,2%, până la 58,743 miliarde de lei (11,806 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2023, de la 55,329 miliarde de lei (11,179 miliarde de euro) la 31 decembrie 2022, susţinute de ambele segmente retail şi corporate.

Depozitele de la clienţi au crescut cu 3,8% până la 78,482 miliarde de lei (15,773 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2023, de la 75,589 miliarde de lei (15,272 miliarde de euro) la 31 decembrie 2022, susţinute atât de creşterea depozitelor retail, cât şi a celor corporate.

"Pentru BCR, prosperitatea se construieşte şi prin educaţie financiară, mai departe de tot ce înseamnă o colaborare reală cu toţi clienţii şi acces la o experienţă bancară completă. Iar, astăzi, celebrăm 1 milion de români care au fost deschişi să poarte discuţii sincere despre bani alături de noi. 650.000 de oameni şi-au pus încrederea şi au făcut pasul spre bazele educaţiei financiare alături de Şcoala de Bani, în timp ce peste 400.000 de oameni au beneficiat de un plan financiar personalizat în ultimul an şi jumătate, prin serviciul de coaching financiar BCR. Aceste date vorbesc, în primul rând, despre construcţie de valoare în timp, prin educaţie financiară şi alegeri financiare inteligente. Sunt fundaţia pe care o avem pentru dezvoltarea unei societăţi unde oamenii sunt mai încrezători şi mai capabili săşi atingă obiectivele financiare. Mai departe, rolul nostru este să mobilizăm resurse pentru a susţine România ca forţă economică a regiunii, prin consolidarea ecosistemului local de afaceri şi prin dezvoltarea potenţialului uman. Pentru că absolut toţi românii trebuie să aibă şanse echitabile să reuşească şi să fie apreciaţi în România, pentru că noi toţi trebuie să fim parte din construcţia de încredere şi rezilienţă de ţară", a declarat Sergiu Manea, directorul general al BCR.

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 318 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 63% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless). BCR este banca nr.1 în România pe piaţa tranzacţiilor bancare, clienţii BCR dispunând de o reţea naţională extinsă de ATM-uri şi maşini multifuncţionale (2.000 de echipamente) şi servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking şi E-commerce.

Sursa foto: shutterstock

