Revolut și-a lansat propriul „mini-POS”: Comercianții pot să folosească de acum terminalul fintech-ului

Revolut, lansează Revolut Reader și în România: acesta este un echipament portabil de mici dimensiuni, destinat tuturor comercianților, antreprenorilor, prestatorilor de activități independente, practicanților de meserii liberale și vânzătorilor ambulanți. Cu această lansare, Revolut va face posibilă acceptarea la plată a cardurilor, la punctul de vânzare, o noutate care va permite fintech-ului britanic diversificarea ofertelor către clienții din segmentul B2B.

Revolut Reader poate accepta plăți instant cu cardul de debit sau de credit, precum și plăți contactless, în deplină siguranță. Echipamentul are capacitatea de funcționare necesară pentru a derula sute de plăți pe zi, doar cu o încărcare, iar viteza de realizare a unei plăți este de sub 5 secunde. Pe lângă aceste caracteristici, Revolut Reader are avantajul de a permite clienților să accepte, încaseze sau să depoziteze fondurile încasate într-un singur loc - în contul lor Revolut Business.

Terminalul de plată este ușor de utilizat și configurat și permite clientului să accepte, să deconteze și să gestioneze plăți dintr-un singur cont. Produsul vine cu un preț de până la 0,80% + 0,12 lei/ tranzacție și un cost unic începând de la 229 de lei sau prețuri personalizate pentru companiile care au volume mari de tranzacții.

”În procesul de concepere a acestui produs, echipa noastră s-a concentrat asupra nevoilor clienților, care au solicitat o modalitate rapidă, la îndemână, de a încasa bani, fără a încetini activitatea, cu un acces imediat la fondurile încasate și posibilitatea de a vedea banii în cont mai repede decât este standardul în industrie - 2-3 zile lucrătoare. Acestora li se adaugă și o baterie cu o durată lungă de viață a terminalului, un grad ridicat de siguranță, capacitatea de a aduce într-un singur punct toate operațiunile, fără să fie nevoie de mai multe conturi și sisteme. Toate acestea sunt caracteristici pe care clienții noștri de business le pot găsi la Revolut Reader. Un echipament care doar cu un click îți crește afacerea”, a declarat Iulian Boia, Sales Manager România.

Revolut Reader poate fi adaptat la alte sisteme POS (point of sale) existente în cadrul afacerilor românești, având inclusă și o soluție SDK/API. În următoarele luni, oferta Revolut Business va fi extinsă cu o soluție ePOS care va conferi mai multă flexibilitate comercianților, dacă aceștia trebuie să integreze Revolut Reader cu sisteme POS deja utilizate. Revolut a încheiat un parteneriat cu Jabil Payments pentru a dezvolta o soluție proprie mPOS.

Contul de business ”All-In-One”

Revolut Reader este creat pentru orice tip de afacere - mare sau mică, antreprenorială sau de tip corporativ, pentru comercianții noi pe piață sau pentru punctele de tipul ”ghișeu unic”, indiferent de industrie. Prin deschiderea unui cont de comerciant cu Revolut Business, un client poate conecta un cont de afaceri la Revolut Reader și poate obține acces gratuit la gama de instrumente digitale ale Revolut Business (plăți locale și internaționale, schimb valutar la curs interbancar, IBAN-uri pentru transferuri globale, managementul cheltuielilor, gestionarea cererilor, cheltuielilor, abonamentelor și cardurilor companiei, salarizare). Mai mult, clienții Revolut Reader pot avea astfel un serviciu care să completeze ecosistemul Revolut retail, în care sunt deja prezenți peste 40 de milioane de utilizatori persoane fizice la nivel mondial.

Sursa foto: Revolut România

