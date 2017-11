Huawei , brandul numarul doi pe piata de terminale mobile in Romania dupa Samsung, a deschis in zona Magheru, Bucuresti, primul centru de service 100% propriu. In primele doua saptamani, inainte ca locatia sa fie inaugurata oficial, circa 5 oameni/ora au venit pentru a repara terminale ale brandului chinezesc.

Centrul are in prezent 6 angajati full time si un stoc de piese de schimb in valoare de cateva zeci de mii de euro. Suprafata centrului, care este, in paralel, si magazin Huawei, este de 160 mp.

“Investitia este una foarte mare, nu o pot face insa publica. Traficul va creste puternic in urmatoarea perioada, dupa aceasta deschidere oficiala, spun oficialii Huawei.

Diferenta majora fata de alte service-uri? Reparatii intr-o ora, inclusiv pentru inlocuirea display-ului, dar si posibilitatea de a urmari ce si cum lucreaza echipele de service, acestea fiind despartite de un geam transparent de clienti.

“Mai avem service-uri, insa nu 100% Huawei, si in Timisoara si Brasov. O luam pas cu pas cu extinderea centrelor dedicate Huawei, pe masura ce ne dezvoltam”, puncteaza oficialii companiei.

Principalii concurenti ai Huawei pe piata locala sunt Samsung, Apple, Sony sau LG.