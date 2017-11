Mai tii minte anii ’90? Internet dial-up (in cel mai bun caz), telefoanele mobile apareau doar in Star Trek si erau de neimaginat in forma de astazi, comunicarea se realiza fata in fata sau la telefoane fixe. Business-urile erau complet diferite. Apoi a venit broadband-ul si lumea s-a schimbat complet. In prezent, circa 1/3 din populatia lumii este online. Pentru cei care inca nu sunt online si nu au acoperire, initiative precum Internet.org si Project Loon incearca sa aduca Internet de mare viteza si in zonele dificil de accesat prin mijloace traditionale. Daca CEO-ul Google Eric Schmidt are dreptate, intreaga lume va fi conectata pana in 2020.

Pentru 96% dintre Millenials smartphone-urile sunt extrem de importante si pentru 93% sunt mai importante chiar decat deodorantele,conform unui studiu al Bank of America. Si aici nu vorbim de device in sine, cat faptul ca prin smartphone poti sa te conectezi pe orice site din lume, sa comunici, sa faci business, sa te relaxezi.

Ce a schimbat si ce va mai schimba Internetul Broadband?

1. Muncim unde dorim, la ce ora dorim

Broadband-ul de calitate ne permite sa lucram de acasa sau de la o cafenea din oras. Internetul 4G a devenit extrem de accesibil pentru abonati si, mai ales in orasele mari, majoritatea locurilor publice ofera deja wireless cu viteze mari de transfer. In Marea Britanie de exemplu, mai mult de 14 milioane de oameni lucreaza remote – 14% din intreaga populatie activa.

Generatia Millenials schimba paradigma muncii, a unui business, creativitatea si eficienta nemaifiind ingradite.

2. Si pentru ca tot vorbim de Millenials si creativitate, Internetul broadband a pus pe un soclu inalt asa-zisii “geeks”, “tociliari” care, in anii ’80 erau inca priviti ca niste ciudati. Steve Jobs, Bill Gates, mai recent Elon Musk sau Mark Zuckerberg sunt doar cativa dintre cei care se incadreaza in descriere si care, in prezent, sunt unii dintre cei mai respectati antreprenori din lume. Fara broadband, acestia ar fi avut un cu totul alt destin.

3. Broadband-ul iti ofera libertate maxima de miscare. Nu sunt psiholog, insa stiu un lucru clar – oamenii vor sa poata alege. De la browser-ul folosit, la ora si locul/device-ul pe care urmaresc serialul preferat pe Netflix. Broadband-ul schimba complet modul de a comunica – poti acum telefona prin Skype, gratuit sau extrem de ieftin, oriunde in lume; videoconferintele sunt deja la ordinea zilei, prezenta fizica nemaifiind de ceva ani necesara.

4. Internet-ul broadband ne-a dat putere

Interactionam complet diferit cu companiile. Acum, cand esti nemultumit sau vrei sa afli informatii suplimentare despre un produs sau serviciu, este suficient sa scrii un mail sau sa contactezi, prin chat, in timp real, un reprezentant al companiei. Inainte de broadband, comunicarea intre business-uri sau intre business-uri si clienti se facea mult mai anevoios si, de obicei, era unidirectional.

Acum, si clientii si business-urile au voci care se fac auzite usor, in special datorita social media. Este atat de usor in prezent ca o companie sa fie desfiintata pe Internet – iar nume mari din intreaga lume, precum Virgin Media, McDonald’s sau HMV au descoperit pe propria lor piele.

5. Clientul urmareste oferte si reduceri

Clientii au inceput sa se specializeze in alegerea celor mai bune oferte, indiferent de domeniul de activitate al companiilor. Ni s-a format un “simt al reducerilor” care, inainte de broadband, nu era atat de dezvoltat.

Companiile pot, de asemenea, sa transmita pe multiple canale reducerile si promotiile pe care le au, iar site-urile de comparatii preturi au castigat teren in ultimii ani.

6. Poti porni business-uri dependente de societate

Uber, Kickstarter, eBay sunt doar cateva nume de companii sau platforme al caror succes depind de interactiunea societatii cu ele. Uber este un serviciu de ride sharing care castiga comisioane “de pe urma” masinilor unor persoane care nu sunt angajate direct la companie, Kickstarter este o platforma care gazduieste proiecte, castigand, la fel, pe baza de comisioane, in timp ce eBay are un model de business similar, permitand insa oricui, business sau persoana fizica, sa vanda la nivel global.

Limitele nu mai exista decat in mintea noastra si deja avem de ales cum, unde si in ce fel sa iti lansezi afacerea.

7. Tehnologia si comunicatiile dau in prezent 6% din PIB, fiind o industrie in continua crestere ca importanta. Romania este unul dintre “statele fierbinti” la nivel global in ceea ce priveste competentele IT, in ultima perioada multiple companii tehnologice intrand in tara – printre ele Fitbit sau Netcentric.

Orice companie respectabila are, deja, o prezenta Web puternica si, implicit, are nevoie de programatori/web designeri/persoane responsabile de dezvoltare si analiza Big Data/persoane responsabile de relatiile online cu clientii s.a.m.d. Practic, broadband-ul a creat, aproape peste noapte, un intreg ecosistem extrem de complex si zeci de milioane de locuri de munca la nivel global.

8. Controlam casele wireless

Broadband-ul a schimbat complet si modul in care percepem biroul si casa in care traim. Putem seta luminozitatea si culoarea ambientala din telefonul mobil, asa cum putem programa deschiderea aerului conditionat inainte de a ajunge la destinatie, usa garajului sau deschiderea ferestrelor, tot din terminalul mobil. Ba chiar, daca dorim, cuptorul inteligent poate fi comandat de la distanta sa inceapa coacerea mancarii ca atunci cand ajungi acasa, dupa o zi de munca, mancarea sa te astepte deja aburinda.

Aceste lucruri cresc, fara doar si poate, eficienta, productivitatea si, in final, standardul de viata al nostru.

9. Folosim mai putina hartie

Este o tendinta pornita de companiile din SUA, Apple fiind un bun exemplu. Cumperi un produs, primesti factura si garantia automat, pe mail. Tendinta s-a raspandit in intreaga lume, dar si in Romania unde acum mai multe business-uri incearca sa renunte la formatul traditional de facturare – Vodafone este un exemplu in acest sens, operatorul emitand factura exclusiv online si economisind astfel lemn, intr-o miscare eco si utila clientilor.

10. Vitezele 5G vor duce la schimbari masive in piata. Si aici nu vorbim doar de incarcare mai rapida a paginilor Web, cat noi tehnologii si aplicatii care abia acum incep sa apara – masini fara sofer care reactioneaza in fractiuni de secunda si care iau decizii mai bune decat ar putea oamenii. Robotica, drone ghidate prin Internet, Big Data vor deveni un sine qua non al business-urilor.

VR-ul la rezolutii 4K va permite operatii pe pacienti de la distanta, prezentari de moda, vizionari de apartamente sau de autoturisme din confortul propriei locuinte.

Traim vremuri extrem de interesante, in care oportunitatile business (si nu numai) sunt extrem de palpabile. Mai mult, sansele tale de a avea succes sunt egale cu cele ale semenilor aflati la mii de kilometri distanta. Asa ca ce mai astepti?