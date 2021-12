În contextul în care pandemia a accelerat digitalizarea companiilor, în ciuda problemelor ridicate de insuficiența forței de muncă în IT și a disfuncționalităților din lanțul de aprovizionare, finalul de an arată foarte bine pentru domeniu, potrivit companiei românești EXE Software. Prognoza pentru sfârșitul lui 2021 indică o creștere a serviciilor IT la nivel mondial de 3,4%.