Mark Zuckerberg vrea ca Metaversul, lumea virtuală pe care o dezvoltă cu bani grei proveniți din operațiunile Instagram, Facebook și WhatsApp, să devină o perlă a coroanei în cadrul grupului Meta. Într-o discuție purtată de wall-street.ro cu Scott Galloway, expert digital, acesta consideră că planul lui Zuckerberg va fi un eșec.

Meta a publicat recent cifrele financiare pentru primul trimestru al anului 2022. Este a doua raportare de când s-a rebranduit, renunțând la denumirea Facebook. Pasul a fost pentru a puncta ambițiile mărețe ale lui Mark Zuckerberg, fondatorul grupului, în dezvoltarea metaversului, un concept bazat pe realitatea virtuală.

Reality Labs, divizia care se concentrează pe dezvoltarea metaversului, a înregistrat pierderi de 2,96 miliarde de dolari în primul trimestru al acestui an, în timp ce anul trecut pierderile au ajuns la 10 miliarde de dolari.

Per total, partea bună pentru Meta în ceea ce privește rezultatele financiare pentru primul trimestru este faptul că Facebook a reușit să aibă mai mulți utilizatori în primul trimestru din 2022, decât estima.

Concret, Meta a raportat 1,96 miliarde de utilizatori zilnici pentru platforma sa, o revenire pe creştere după declinul din trimestrul patru din 2021. Analiştii estimau 1,94 miliarde de utilizatori zilnici.

De ce consideră Scott Gallowat că metaversul lui Zuckerberg va fi un eșec

Sursa foto: VTEX Day 2022



Scott Galloway, profesor de strategie de brand și marketing digital al școlii de business Stern, din cadrul Universității din New York și expert digital, consideră că există o mulțime de metaversuri de succes în acest moment, unul dintre cele nominalizate fiind jocul Fortnite, creat de Epic Games.

El nu este însă de acord cu definiția promovată de Mark Zuckerberg în ceea ce privește metaversul. Fondatorul Facebook consideră metaversul ca fiind un mediu virtual în care te transpui cu ajutorul realității virtuale, folosind ochelarii Oculus, un dispozitiv all-in-one de VR(Virtual Reality).

Concret, o lume 3D în care devii un avatar ce interacționează cu ceilalți utilizatori, transpuși și ei sub formă de avataruri, în diferite medii construite virtual. Poți avea un birou virtual în care te întâlnești cu colegii sau o sală de concerte unde te aduni cu prietenii pentru a asculta trupa preferată.

Citeste si: Top 10 tendințele de top din marketingul digital pe care să le...

Galloway consideră că viziunea lui Mark Zuckerberg va da greș pentru că ”portalul” de conectare la metaversul său este unul greșit.

*portalul este considerat dispozitivul prin care te conectezi la metavers

Așa cum menționam mai sus, ca să pășești în metaversul lui Mark Zuckerberg ai nevoie ochelarii de realitate virtuală Oculus, vânduți de Meta.

”Motivul pentru care cred că viziunea Meta în ceea ce privește metaversul va eșua este pentru că portalul lor(ochelarii Oculus n.r.) nu face sens. Undeva între 40% și 70% dintre oamenii care poartă Oculus mai mult de 20 de minute se simt anxioși”, este de părere Scott Galloway.

Compania de cercetare International Data Corporation (IDC) estimează că Meta a vândut, în 2021, 8,7 milioane de perechi de ochelari Oculus Quest 2

”De partea cealaltă, sunt 150 de milioane de perechi de căști AirPods vândute de Apple anul trecut”, spune Scott Galloway, care vede compania Apple, producătoarea de AirPods, ca fiind cea mai bine poziționată pentru a câștiga această cursă de construire a metaversului, iar căștile AirPods un ”portal” prin care utilizatorii să aibă acces la el.

Citeste si: Un ucrainean a descoperit ofensiva din Donbas pentru că rușii i-au...

”Cred că cel mai mare eșec în ceea ce privește crearea unui metavers va fi al companiei Meta. Nu cred că portalul lor este unul realistic pentru a merge într-o nouă lume”, adaugă Galloway.

Expertul digital este de părere că există o problemă la nivelul opiniei publice privind modul în care privim ideea de metavers.

”Ne gândim că va fi ca în Matrix sau Ready Player One, că ne vom pune ochelarii și vom merge într-o lume nouă. Cred că metaversul va fi mai degrabă ca în filmul Her*, cu Joaquin Pheonix, unde este mai mult despre urechi și un server central(...) De exemplu, sunt într-o clădire în căutare de apartamente de închiriat. Și mi se spune în cască că apartamentul 7 este de închiriat. Merg și mă uit la el. Astfel, am un server central, deci nu am nevoie de ochelari, comunic deja cu ceva ce am în urechi, perechea de AirPods”, explică Scott Galloway.

Citeste si: Cât de complexe vor fi senzațiile oferite de metavers prin „a doua...

*Her este un film despre o poveste de dragoste din viitor dintre un scriitor și un sistem de operare cu care poate comunica prin comenzi vocale

Antreprenor în serie și autor al unor bestseller-uri precum ”The Four”, ”The Algebra of Happiness” și cea mai recentă dintre ele ”Post Corona: From Crisis to Opportunity”, Scott Galloway a fost unul dintre invitații speciali ai conferinței VTEX 2022: One day changes everything.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: