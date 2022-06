Huawei a lansat noul smartphone Mate Xs 2 și laptopul MateBook D16, alături de alte produse

Huawei a lansat în urmă cu câteva zile noile produse din portofoliul companiei. „Vedetele” au fost, de departe, noul smartphone Huawei Mate Xs 2 și laptopul MateBook D16 pe care o să vi le prezentăm în cele ce urmează. Simultan cu acestea au fost lansate oficial pe piață și Huawei MatePad Paper, Huawei FreeBuds Pro 2 și, nu în ultimul rând, Huawei Nova Y70.

Am ajuns la Istanbul cu o zi înainte de marele eveniment al lansării, într-un oraș aglomerat, dar plin de o efervescență aparte, care nu îmi aduce de aminte de nimic altceva ce am mai văzut. După mai multe ore petrecute în taxi, cu un șofer care parcă nu voia să prindem toate semafoarele, am ajuns la Volkswagen Arena, un spațiu imens destinat concertelor, spectacolelor de modă, ceremoniilor de acordare a premiilor, spectacolelor de dans și teatru sau chiar a meciurilor de baschet. De această dată, locația a fost gazda pentru lansarea celor mai noi device-uri lansate de Huawei. Cele peste 4.000 de locuri din sală au fost ocupate rapid de oameni veniți din toată lumea, nerăbdători să-și dea întâlnire cu cele mai noi device-uri ale producătorului chinez. Un eveniment grandios chiar și pentru o societate post-pandemică, ce acum un an nu ar fi fost pregătită pentru o astfel de adunare.

Derek Yu, President, Central Eastern Europe, Nordic & Canada, Huawei Consumer Business Group a fost gazda evenimentului care le-a făcut oamenilor cunoștință cu produsele nou lansate.

Huawei Mate Xs2. Ce specificații are și cât costă în România

Huawei Mate Xs 2, unul dintre cele mai așteptate device-uri ale producătorului chinez Huawei este un smartphone pliabil din categoria high-end. Similar cu modelul Mate X2, noul flagship are un ecran care se deschide spre exterior.

Sursa foto: Huawei

Huawei Mate Xs 2 este echipat cu procesor Qualcomm Snapdragon 888 4G cu chipset Octo core. Modelul rulează pe o versiune specializată a EMUI 12, bazată pe Android 12.

Noul model are o baterie de 4600 mAh, cu încărcare rapidă de 66 W. Iar dacă vrei să știi exact cât durează până să îți încarci telefonul, o încărcare aproape completă (90%) durează 30 de minute. Telefonul vine împreună cu un sistem de răcire cu lichid grafen pentru a menține rece temperatura dispozitivului.

Citeste si: Mailuri false cu înștiințări de plăți restante, care par trimise de...

Huawei Mate Xs2 este dotat cu o cameră frontală de 10.7 mpx, iar celelalte au următoarele dotări: 50 mpx wide + 8 mpx telephoto, OIS, zoom optic 3x + 13 mpx ultra-wide. Telefonul filmează 4K@30fps sau 1080p până la 240fps.

Alte specificații:

Dimensiuni:

- Partea nepliabilă: 156.5 x 139.3 x 5.4 mm

- Partea pliabilă: 156.5 x 75.5 x 11.1 mm

Rezoluție: 2200 x 2480 pixels

Memorie: 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM

Culori: Negru, Alb și Violet

Huawei Mate Xs2 a fost lansat cu un preț de pornire de 1.999 de euro (8GB + 512 GB), disponibil în culorile negru și alb. În România, modelul este disponibil pentru precomandă la flanco.ro, eMAG și pe site-ul producătorului, cu un preț de 9.999 de lei.

Ce promite MateBook D16. Specificații generale și preț în România

Huawei începe să se axeze tot mai mult și pe divizia de laptopuri, ca parte din strategia sa. La evenimentul de la Istanbul, producătorul a lansat Huawei MateBook D16, care a moștenit designul cu rama subțire al seriei MateBook D.

Citeste si: A fost adoptată ordonanța privind cloud-ul guvernamenta

Huawei MateBook D 16 are un corp din aluminiu care măsoară 18,4 mm grosime și cântărește 1,7 kg, ceea ce nu e foarte mult pentru un laptop de 16 inchi. Are o rezoluție 16:10 IPS LCD (1.920 x 1.200px, 142ppi) și promite o calitate a imaginii cu acoperire 100% sRGB (Standard Red Green Blue), raport de contrast de 1.200:1 și 300 nits de luminozitate.

Există două opțiuni pentru procesor - Intel Core i5-12450H sau Core i7-12700H. Primul are grafică UHD (48 EU, 1.2GHz), cel de-al doilea are grafica Iris Xe mai capabilă (96 EU, 1.4GHz). Laptopul poate fi configurat cu 8 sau 16GB de RAM, iar stocarea este fixata la 512 GB (NVMe SSD).

Laptopul are o baterie de 60Wh și două porturi USB-C care pot fi folosite pentru încărcare (unul are și DisplayPort). În plus, există un USB-A 3.2 Gen 1, un USB 2.0, un port HDMI și căști combo de 3,5 mm plus mufă pentru microfon.

Citeste si: O nouă lovitură care ar putea afecta prețul criptomonedelor

La nivel de aspect, Huawei MateBook D 16 primește, cu siguranță o bilă albă și asta pentru că impresionează prin designul său minimalist, fiind ideal atât pentru munca de birou, cât și pentru cea pe care o desfășori în deplasări. Având în vedere ecranul mare de 16 inchi, cei care vor lucra de pe un Huawei MateBook D 16 cu siguranță se vor bucura de mai mult spațiu de lucru și vor avea mai mult loc de manevră pe desktop.

În România, Huawei MateBook D 16 va putea fi achiziționat la prețuri ce pornesc de la 4.199 și ajung la 5.999 de lei.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: