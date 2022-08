WSReviews Redmi Buds 3 Lite – probabil cea mai bună variantă de căști wireless ieftine de pe piață

Căștile Redmi Buds 3 Lite surprind prin raportul calitate-preț, oferind o calitatea a sunetului mai mult decât decentă pentru un produs care se recomandă a fi pe un segment de preț scăzut, fiind probabil una dintre cele mai potrivite opțiuni dintre căștile wireless din această categorie.

Ascult muzică în căști aproape în continuu din 2007 încoace, de când m-am mutat în București, în special pentru a evita zgomotul orașului sau discuțiile care nu mă privesc din STB sau de la metrou.

Mi-au trecut prin mâini și în urechi o sumedenie de căști, de la modele no-name de 10 lei, cu fir, până la căști wireless de 1.500 de lei. Nu am crezut în fiabilitatea căștilor wireless mulți ani, dar de un an încoace am teste mai multe variante de căști wireless.

Nu am vrut să dau foarte mulți bani pe o pereche de căști wireless, din cauza riscului prea mare de a rămâne fără ele din greșeală, ori pentru că mă îndoiam de autonomia oferită de ele, dar după trei modele ieftine testate pe propriul buzunar, începând de la 60 de lei, m-am oprit la un model produs de JBL la 250 de lei.

Calitatea sunetului m-a satisfăcut și asta era ceea ce căutam în mod special, deși microfoanele nu sunt foarte satisfăcătoare în timpul conversațiilor telefonice, în special în medii zgomotoase. Impresia mea este aceea că microfoanele prind mai bine sunetele din împrejurimi decât vocea mea. Prin urmare, sunt destul de multe ocaziile în care trebuie să scot o cască din ureche și să o apropii de gură pentru a fi auzit corespunzător de interlocutori.

De curând, ne-au ajuns la redacție, pentru teste, o pereche de căști Redmi Buds 3 Lite, produse de Xiaomi. Redmi este brandul de preț mic al producătorului chinez, așa că le-am privit cu scepticism în prima fază.

Păreau destul de fragile, parcă prea mici, iar la prima vedere desginul nu pare revoluționar, dar, după câteva zile, părerea despre Redmi Buds 3 Lite a început să se schimbe din ce în ce mai mult. O dată cu aflarea prețului acestor căști, am început să realizez că, „la banii ăștia”, primești chiar mai mult decât te-ai aștepta.

Nu există riscul să-ți cadă din urechi nici dacă te bâțâi, nici dacă alergi. Este nevoie de un șoc mecanic mult prea mare ca să rămâi fără căști atunci când sunt băgate în urechi. Inelul cauciucat din jurul lor le face ușor de manevrat și este construit în așa fel încât să stea cât mai fix în ureche.

Calitatea sunetului peste așteptări

Nu am început întâmplător să vorbesc căștile mele de la JBL la 250 de lei, pentru că Redmi Buds 3 Lite oferă o calitate a sunetului aproape la fel de bună precum a brandului recunoscut pentru echipamentele audio de calitate.

Cei de la Xiaomi au un parteneriat cu cei de la JBL, iar unele dintre telefoanele sale chiar sunt dotate cu tehnologie de la JBL, așa că nu ar fi exclus ca măcar difuzoarele căștilor Redmi Buds 3 Lite să se bucure de aceeași tehnologie, dacă nu cumva de suport tehnologic din partea celor de la JBL.

Surpriza mare este că modelul de căști wireless produs de Xiaomi poate fi găsit la retailerii din România la prețuri care pot coborî și la pragul 90 de lei. Căutați-le la retailerii mai mici, pentru că marile magazine online de la noi le duc chiar și la 150 de lei.

Sunt fan al celor de la JBL, având acasă mai multe produse de la ei, dar am rămas surprins să găsesc un set de căști wireless cu 160 de lei mai ieftine, dar care să ofere o calitatea a sunetului atât de aproape în ceea ce privește calitatea muzicii redate, dar și a convorbirilor telefonice.

Acoperă destul de mult din spectrul sonor. O mare problemă a căștilor ieftine este aceea că multe nu acoperă suficient din frecvențele joase, așa că auzi sunetul mai mult pe frecvențele medii și înalte, „bașii” pierzându-se destul de ușor. Prin urmare se pierde și din profunzimea sunetului, din claritate. Iar în cazul celor care ascultă muzică sunetul va fi unul nesatisfăcător.

Deși modelul de la JBL acoperă ceva mai mult din spectrul de „bași”, diferența nu este atât de mare. Îți trebuie o „ureche formată” pentru a sesiza diferențele de detaliu. Redmi Buds 3 Lite, deși nu sunt vârf de gamă, oferă o calitate a sunetului mai mult decât decent pentru cât costă.

Sunt și destul de zgomotoase, prin urmare nu recomand în niciun caz să ascultați muzică în căștile Redmi Buds 3 Lite având volumul dat mai sus de 60%, pentru că devine foarte deranjant și vă poate afecta auzul.

Autonomia este acceptabilă

Aici, căștile Redmi Buds 3 Lite nu excelează. Bateriile oferă undeva la 5 ore de funcționare continuă. Pentru un utilizator care „abuzează” de căști, lăsând muzică să cânte aproape fără oprire în căști, poate fi o problemă.

Din fericire, docul de încărcare al căștilor vine cu o baterie suplimentară de 315 mAh, iar ritmul de încărcare este destul de rapid, așa că în 15 minute îți mai asigur măcar o oră de funcționare. Pentru o încărcare completă, ai nevoie de aproape 2 ore de stat la încărcat. Docul se încarcă și el destul de rapid, chiar și dacă îl conectezi la portul USB al unui laptop.

Deși mi-ar fi plăcut o autonomie mai mare, dar și un doc cu o baterie ceva mai generoasă, pentru utilizarea de zi cu zi, în care îți mai lași căștile să „respire” în docul de încărcare, ar trebui să fie de ajuns.

Microfoanele sunt așa și așa

Având trei modele de căști wireless care nu au excelat la capitolul microfoane, nu mi-am creat așteptări nici de la Redmi Buds 3 Lite. Nu mi-a depășit așteptările, dar nu sunt nici sub ele. Cam acolo. Din ce-mi spun cei cu care am vorbit la telefon, înțeleg că se aude ce le transmit, dar calitatea nu este cea mai bună.

De asemenea, resimt că prinde mai mult din zgomotele aflate la distanță decât vocea mea când vorbesc. Dar cum mă așteptam ca acest lucru să se întâmple, nu pot spune că sunt dezamăgit.

Conexiunea Bluetooth este destul de stabilă și la distanțe mari

Producătorul recomandă o distanță maximă de 10 metri, într-un mediu lipsit de obstacole, dar Redmi Buds 3 Lite se descurcă bine dacă între căști și dispozitivul respectiv nu există mai mult de 2 pereți. Depinde foarte mult și de celălalt dispozitiv la care este conectat, dar acest lucru este valabil pentru orice tip de căști wireless, nu doar pentru Redmi Buds 3 Lite.

Le-am testat și peste distanța de 10 metri și conexiunea încă era stabilă. Cu alte căști wireless am avut momente în care conexiunea a dat semne de slăbiciune și se deconectau temporar până când semnal devenea mai puternic. Căștile de la Xiaomi chiar mi s-au părut că performează peste prețul lor și la acest capitol.

De menționat la acest capitol și faptul că, latența este foarte redusă. Utilizatorii de căști wireless știu că există o mică întârziere între ce se întâmplă pe dispozitivul de pe care este transmis sunetul și momentul în care căștile le redau. Nu sunt căști de gaming, dar un gamer nu va alege astfel de căști pentru a-și satisface nevoia de a avea un sunet cât mai prompt, fără latență.

Bazându-se pe tehnologia Bluetooth 5.2, căștile Redmi Buds 3 Lite se pot conecta la orice din de dispozitiv care dispune de Bluetooth.

Controlul tactil nu este grozav

Xiaomi nu a instalat niciun buton fizic pe căștile Redmi Buds 3 Lite, așa că utilizatorii vor trebui să se obișnuiască să folosească interfața tactilă de pe ambele căști.

Comenzile sunt destul de simple. Pentru a da Play ai nevoie de o atingere de cam 2 secunde. La fel pentru a opri redarea. Pentru a trece la următoarea melodie ai nevoie de două atingeri consecutive destul de ferme. La fel și pentru a răspunde unui apel telefonic. Dacă vrei să-l respingi cu ajutorul căștilor, trebuie să apeși de 3 ori consecutiv. Aceeași comandă este valabilă și pentru activarea asistentului virtual/vocal de pe telefon.

Problema interfeței tactile, cel puțin în opinia mea, este aceea că este foarte expusă și poți apăsa din greșeală când vrei să ți le reașezi, astfel încât să oprești sau să schimbi melodia pe care o asculți. Cum nu există comandă de a reveni la melodia anterioară, va trebui să scoți telefonul din buzunar pentru a reveni piesa dorită.

Din păcate, nu există comandă pentru a ajusta volumul, așa că trebuie să te folosești de butoanele telefonului sau dispozitivului la care ești conectat.

Modul de interpretare al comenzilor tactile nu este nici el foarte precis. Nu mi se pare că interpretează corect comenzile de fiecare dată. Au fost multe momente în care a trebuit să repet comanda pentru a o lua.

Concluzie

Așa cum s-a înțeles deja, Redmi Buds 3 Lite chiar își face banii și chiar mai mult. Pentru o pereche pe care o poți găsi pe piață un preț de sub 100 de lei chiar nu poți avea pretenții mai mari și nu cred că poți găsi alternative mai bune.

