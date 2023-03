O femeie care să conducă un departament IT într-o companie globală: până acum câțiva ani ar fi putut părea un titlu de pe TimesNewRoman. Corina Sandu, Head of ITSM and Service Now Market Segment Capgemini România, ne-a vorbit despre schimbările și oportunitățile din ultimii ani în acest domeniu – dar și despre cum s-a schimbat masculinitatea toxică.

”Cred că de câțiva ani buni încoace IT-ul nu mai este un domeniu tabu pentru femei, sau un domeniu în care să nu vedem foarte multe femei”, spune Corina Sandu. ”Tehnologiile și digitalizarea sunt din ce în ce mai accelerate, iar asta deschide și foarte multe oportunități pentru femei de a accesa diverse programe, traininguri, cursuri încât să se specializeze pe zone care țin de IT”.

IT-ul, avertizează ea, nu înseamnă doar programare și cod, ci diferite soluții digitale. Iar o recunoaștere internațională privind rolul specialistelor IT din România e reprezentată de faptul că, Corina Sandu a fost, anul trecut, câștigătoarea programului ”Women for Future” din Capgemini și a fost nominalizată în cadrul ”Women in Tech Excellence Awards”.

”În orice sector mai există încă masculinitate toxică și prejudecăți”

Există masculinitate toxică în sectorul IT? ”Nu cred că e o întrebare simplă și nici plăcută”, spune Corina Sandu. ”N-aș pune accent neapărat doar pe sectorul IT, cred că în orice sector încă mai există reminiscențe sau idei preconcepute, prejudecăți că femeile nu pot fi la fel de capabile pentru anumite roluri”.

Însă, recunoaște ea, zona de IT e una dintre cele în care lucrurile se schimbă foarte mult, dispar diferențele de gen, iar femeile ajung tot mai ușor în poziții de leadership, accesează foarte multe programe din zona tehnică de IT și se îndreaptă chiar spre antreprenoriat.

”Cred că există, dar e un alt fel de toxicitate masculină, un alt fel de prejudecăți. Însă sunt mult mai subtile și mult mai greu de de observat, poate și un pic mai ușor de gestionat”, afirmă Corina Sandu.

Cum a creat digitalizarea oportunități pentru femei

Digitalizarea, afirmă reprezentanta Capgemini, a creat mult mai multe oportunități pentru femei și le-a oferit soluții pentru echilibrul între viața personală și cea profesională. Cel mai mare impact, spune ea, l-a avut pandemia, deoarece digitalizarea, munca de la distanță, flexibilitatea orelor de lucru au fost implementate mai accelerat în toate companiile, ceea ce a creat noi oportunități – și nu doar pentru femei.

De pildă, a devenit mai simplu accesul la diverse cursuri, grupuri de mentorat sau comunități de femei.

În același timp, majoritatea companiilor pun foarte mult accent, de când a început pandemia, pe diverse programe de wellness. De asemenea, firmele investesc tot mai mult în resurse pentru a întreține sau a sprijini sănătatea mintală a angajaților.

”Ce am învățat, pe parcursul tuturor anilor, dar cu atât mai mult în ultimii 2-3 ani, este că empatia și comunicarea sunt foarte importante, indiferent de situație. De când nu ne mai vedem atât de mult față în față și lucrăm din spatele unui laptop, ne vedem doar pe cameră uneori, e destul de greu să înțelegi la fel de bine tonalitatea interlocutorului și cum să te poziționezi în anumite discuții mai tensionate”, spune Corina Sandu.

Provocările sunt cu atât mai mari într-o companie globală, precum Capgemini, unde sunt diferite stiluri de comunicare, Iar astfel de situații, care vor deveni tot mai frecvente, vor face necesară tot mai multă empatie și capacitatea de a accepta valori diferite.

Marea provocare: mediul de lucru care te face să te simți nepotrivită

Care este cea mai mare provocare de carieră la ora actuală pentru o femeie? ”Pot spune cu certitudine că fiecare femeie a trecut cel puțin printr-o experiență în care a fost făcută să simtă că nu aparține domeniului în care lucrează sau că nu e potrivită pentru rolul în care se află”, afirmă Corina Sandu. Mediul de lucru poate avea acest efect, spune ea, te poate face să simți că nu ești potrivit – sau dorit.

”Însă lucrurile astea pot duce în 2 direcții: te pot motiva să demonstrezi că ești capabilă și că poți să ai succes în acel rol. Sau, în cealaltă parte, spre neîncrederea în sine, sindromul impostorului. O experiență mai puțin plăcută sau mai dificilă, care nu a fost gestionată corect și poate nu a fost abordată deloc, înmagazinează astfel de sentimente că nu aparții - și practic te simți un impostor în rol”, conchide Corina Sandu.

