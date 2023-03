Noutăți de la MWC 2023: telefoane lansate de marii jucători și o schimbare importantă de brand

Potrivit GSMA, și la ediția din acest an, cel mai mare expozant de la MWC a fost grupul chinez Huawei, care a avut un stand cu o suprafață de 11.000 de metri pătrați. Compania a lansat mai multe soluții dedicate zonei de business. Câteva exemple, mai jos:



Huawei Cloud a lansat 9 noi soluții globale, cum ar fi Landing Zone/CCI/Cloud on Cloud/Saas Package/GaussDB/Pangu Industry Models în cadrul evenimentului MWC Barcelona.



KooVerse, infrastructura globală Huawei Cloud, oferă o experiență cloud cu o latență de doar 50 ms și promite că serviciile solicitante, cum ar fi cele audio și video live, jocurile și școala online, sunt acum rapide și eficiente. Până în prezent, KooVerse are 78 de zone de disponibilitate (AZ) în 29 de regiuni și deservește clienți din peste 170 de țări și regiuni.



Landing Zone este o soluție multitenancy pentru automatizarea serviciilor B2B pentru operatori. Soluția oferă o gestionare stratificată a resurselor cloud, proiectarea identității și a permisiunilor, delimitarea datelor, auditul de conformitate și gestionarea financiară.



Cloud Container Instance (CCI) este un serviciu de cloud fără server care permite utilizatorilor să ruleze aplicații fără a crea sau gestiona servere de cloud sau resurse de bază. Cu CCI, chiar și o creștere de zece ori a traficului nu mai reprezintă un impact asupra serviciilor sau sistemelor, menționează compania.



Seria Pangu pentru modelele de inteligență artificială acoperă dezvoltarea de medicamente și aplicații de viziune pe calculator (CV). Modelele Pangu sunt pre-antrenate folosind sute de miliarde de parametri și s-au dovedit a fi eficiente în peste 100 de cazuri de utilizare în peste 10 industrii, cum ar fi sănătatea, electricitatea și mineritul.



De asemenea, Huawei Cloud a lansat și soluția Cloud on Cloud.



O nouă soluție de stocare pentru a construi infrastructura de date în era multi-cloud



În cadrul evenimentului Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023, Huawei a lansat o serie de produse și soluții de stocare pentru cu care operatorii globali pot să-și construiască o bază de stocare în era multi-cloud.



Huawei oferă o serie de produse și soluții pentru producția de date, backup și arhivare, pentru a acoperi toate scenariile posibile și pentru a asigura stocarea datelor pe mai multe niveluri. Proporția de date cold depășește 70%, necesitând o arhivare cu costuri reduse. Ca răspuns, Huawei a lansat stocarea Blu-ray, care are o durată de viață mai lungă și reduce costul total de achiziție cu 70%. menționează compania.



Compania consideră că centrele de date în cloud ale operatorilor adoptă în general arhitectura "server + disc local". Acest lucru duce la costuri ridicate pentru migrarea datelor și la costuri generale de trei ori mai mari decât spațiul de stocare. În consecință, Huawei a lansat OceanDisk, un sistem de stocare pentru arhitectura fără hard disk, cu tehnologii de stocare și calcul decuplate și de codificare a reducerii datelor, reducând consumul de spațiu și de energie cu 40%.



Conform companiei, în ceea ce privește atacurile ransomware, soluția de stocare de protecție împotriva ransomware end-to-end a Huawei oferă protecție dublă pentru stocarea de producție și de backup. Soluția de stocare Huawei oferă politici de protecție a datelor pe 4 straturi: detectarea ransomware, anti-manipularea datelor, zona de izolare prin tehnologia air-gap și prevenirea încălcării datelor end-to-end, pentru a se asigura că stocarea este ultima linie de apărare pentru securitatea datelor.



Pentru a crește odată cu tendințele de dezvoltare a cloud-ului, Huawei a lansat soluția de stocare multi-cloud, care suportă o ierarhizare inteligentă a datelor cross-cloud și o vizualizare unificată a datelor cross-cloud. De asemenea, soluția se interconectează cu platforma de containere digitale.



"Intrăm într-o eră a datelor YB. Aplicațiile de date sunt în plină expansiune. Stocarea de date Huawei va îmbrățișa pe deplin noile aplicații native în cloud pentru a ajuta operatorii să construiască o infrastructură de date de top în era multi-cloud", a declarat Dr. Peter Zhou.