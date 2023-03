6 sfaturi super utile pentru a alegere cel mai bun nume de domeniu web

Un nume de domeniu web este mai mult decât o adresă URL unde utilizatorii vă pot găsi online. Numele de domeniu web este modul în care vă exprimați identitatea și vă construiți un brand iar pentru alegerea unui nume de domeniu potrivit există multe lucruri de luat în considerare, precum:

Ce ar trebui să "simtă" un client când aude numele dvs. de domeniu?

Numele de domeniu reflectă produsele si serviciile pe care le vindeți?

Ar trebui să includeți cuvinte cheie pentru SEO sau să mergeți cu un domeniu - nume de marcă?

Deși domeniile web sunt accesibile și ușor de înregistrat este nevoie de un pic de efort pentru a găsi numele de domeniu perfect. Pentru a afla cum să alegeți cel mai bun nume de domeniu web, ce sa faceți dacă numele de domeniu dorit este deja luat, cum să înregistrați numele de domeniu si in fine, cum să îl utilizați ca un avantaj competitiv, citiți restul articolului nostru.

Cum să alegeți cel mai bun nume de domeniu

1. Alegeți un nume de domeniu scurt, brandabil și memorabil (ușor de reținut)

Dacă aveți deja o marcă probabil veți dori să înregistrați un domeniu cu același nume. Această alegere va face ca utilizatorii să vă găsească mai ușor online și să facă o asociere între afacerea dvs. și site-ul web.

Indiferent de numele de domeniu pe care îl alegeți, este foarte important ca acesta să fie scurt, concis si ușor de reținut. Ca reguli generale:

Numele de domeniu ar trebui să aibă sub 15 caractere

Evitați argoul (adică, nu folosiți „U” in loc de „you”, „4” in loc de „four” sau "for", "tz" in loc ț)

Evitați cuvintele cu ortografii și semnificații complexe

Alegeți un nume de domeniu scurt, ușor de pronunțat, pe care oamenii și-l vor aminti. Dacă vă doriți un nume original asigurați-vă că este clar. Mai presus de toate, faceți numele dvs. de domeniu simplu și brandabil, astfel încât oamenii să vă poată găsi online.

2. Evitați cratimele si numerele

Greșelile de ortografie sunt frecvente însă puteți reduce șansele ca utilizatorii să scrie greșit numele dvs. de domeniu evitând cratimele și numerele. De exemplu, folosirea „4” in loc de „for” sau "tz" in loc de ț ar putea deruta utilizatorii cu privire la ce să tasteze atunci când vă caută site-ul.

Evitarea numerelor și a cratimelor face ca numele dvs. de domeniu să fie mai prietenos cu dispozitivele mobile. Când introduceți o adresa URL pe un telefon, trebuie să comutați între tastatura alfabetică și cea numerică, ceea ce lasă mai mult loc pentru greșeli de scriere, greșeli de ortografie și confuzie. Evitați:

Combinarea numerelor și a cuvintelor (ex. cool-d0main.com)

Cratimele (magazin-animale-companie.ro)

Abrevierile (cool-domain4u.com)

Dublarea literelor (coolesttattoo.com)

O excepție de la aceste reguli este dacă numele mărcii dvs. include un număr și doriți să fiți consecvent în ceea ce privește brandingul. În acest caz, numele de domeniu este identificabil și prin marcă, ceea ce face mai puțin probabil ca cumpărătorii să facă confuzii in privința scrierii numărului.

3. Alegeți extensia de domeniu potrivita

Când vine vorba de alegerea extensiei de domeniu, există o dezbatere despre care dintre ele vă aduce mai mult trafic. Una dintre cele mai credibile și stabile extensii este .com, fiind folosită pe scara largă. Desigur, daca vă adresați unui public dintr-o anumita țară, veti utiliza extensia specifică acelei țări (.ro pentru Romania, .de pentru Germania, .uk pentru Regatul Unit, ș.a.).

Totuși, nu este o catastrofa daca nu găsiți extensia de domeniu dorită. Exista numeroase extensii noi de domenii (noile TLD-uri) pe care le puteți lua in considerare:

.city - o extensie bună pentru afaceri locale, la fel ca si .london, .amsterdam sau .boston

.co - o alternativă globală la .com pentru toate limbile și culturile

.org - pentru afaceri și organizații non-profit

.shop - o alternativă bună pentru site-urile de comerț electronic, deoarece este clară și concisă

.store - o soluție pentru proprietarii de afaceri mici si comercianții cu amănuntul online

.trade - o alegere bună pentru angrosisti sau magazine de comert electronic B2B

Lista nu se oprește aici, exista numeroase TLD-uri noi pentru aproape orice domeniu de activitate: afaceri, comert online, educatie, comunitate, hobby, lifestyle, sport, web, tehnologie, calatorii, regiuni.

4. Includeți cuvinte cheie SEO in numele domeniului dvs., dacă este posibil

Încercați să utilizați cuvinte cheie în numele de domeniu dar numai dacă utilizarea are sens. Un cuvânt cheie din domeniul dvs. le spune motoarelor de căutare despre ce este vorba site-ul dvs. Dacă oferiți utilizatorilor o experiență bună și conținut de calitate, ați putea să vă clasați mai sus in rezultatele căutărilor Google.

Va trebui să fiti creativ si sa îmbinați cuvintele cheie cu numele mărcii dvs. pentru a-l evidenția. Începeți cu câteva cuvinte cheie ample care reprezintă produsele dvs. apoi adăugați numele companiei.

Daca vindeți îmbrăcăminte, de exemplu, termenul „fashion” ar putea funcționa bine in numele dvs. de domeniu. Încercați formula [nume de marca] + [cuvant cheie amplu] = [nume de domeniu]. Limitați-va la 1-2 cuvinte cheie. Mai multe cuvinte cheie vor da impresia de spam și pot îndepărta oamenii de pe site-ul dvs.

Alegeți un nume de domeniu care sa acopere atât brandul cat si cuvintele cheie ample, este memorabil (ușor de reținut) și relevant pentru vizitatori.

5. Utilizați un generator de nume de domenii pentru inspirație

Nu ați reușit sa găsiți un nume de domeniu web? Puteți obține idei dintr-un generator gratuit de nume de domenii. Este suficient doar sa introduceți un cuvânt cheie iar acesta va returna recomandări de nume de domenii și alternative pe care le puteți utiliza pentru afacerea dvs.

6. Verificați disponibilitatea numelui de domeniu dorit

După ce ați ales un nume de domeniu ideal sau ați întocmit o lista cu posibile nume de domenii pe care le puteți lua in calcul, verificați disponibilitatea domeniilor.

Pentru a verifica disponibilitatea numelui de domeniu, accesați website-ul unui registrar de domenii si introduceți numele domeniului in caseta de căutare.

Daca numele de domeniu dorit este disponibil puteți continua cu achiziționarea acestuia. Daca nu, continuați cu verificarea disponibilității celorlalte nume de domenii din lista. Luați in calcul și sugestiile cu alte extensii de domenii.

In general, toți registrarii de domenii au un astfel de instrument de căutare pe website-ul lor. Un alt mod obișnuit de a face aceasta cercetare este printr-o căutare WHOIS sau pe situl ROTLD (pentru domenii .ro).

Înainte de a achiziționa numele de domeniu asigurați-vă că nicio altă companie nu folosește același nume. Există trei moduri de a verifica:

Căutați într-o baza de date a mărcilor comerciale pentru a vedea daca cineva a înregistrat un nume similar.

Căutați pe pe rețelele sociale (Instagram, Facebook, etc. si alte canale relevante de rețele sociale) și verificați disponibilitatea numelui dvs. Acest lucru va va fi util și atunci când vă veți crea conturile.

Nu in ultimul rând, căutați pe Google pentru a vedea daca exista entități care au un nume asemănător cu al dvs.

Ce puteți face dacă numele de domeniu dorit nu este disponibil

Uneori, acel nume de domeniu grozav pe care il căutați va fi deja înregistrat. In acest caz, aveți câteva opțiuni:

Încercați sa-l cumpărați de la proprietar

Uneori, oamenii cumpăra nume de domenii pentru a le vinde ulterior companiilor, de obicei la un preț mai mare. Daca cineva deține deja domeniul exact pe care il doriți dar nu il utilizează, încercați să luați legătura cu proprietarul si sa-i faceți o ofertă atractivă. Găsiți detaliile lor in baza de date WHOIS. Contactați-i pentru a discuta despre cumpărarea domeniului.

Puteți face cercetări suplimentare căutând marca pe rețelele sociale si observând cât de des este actualizat site-ul. Dacă un domeniu nu a fost actualizat de ani de zile, exista șansa ca proprietarul să fie dispus sa îl vândă. Alternativ, apelati un la un broker de domenii specializat in astfel de tranzactii.

Alegeți o variantă a numelui dorit

Găsiți idei noi de nume de domenii cu variante ale celui original. Puteți schimba lucrurile si puteți crea o versiune diferita a numelui marcii dvs. Într-o lume ideala, ați putea sa găsiți numele de domeniu perfect, însă uneori o mica variație nu strică.

Optați pentru o extensie de domeniu diferita

Dacă numele dvs. de domeniu nu este disponibil cu extensia dorita, încercați sa obțineți un alt TLD. Atâta timp cat domeniul actual dorit nu este marca comerciala sau intr-o nișă similară, vă puteți înregistra domeniul folosind .co, .shop, .biz sau alte TLD-uri alternative.

Unde înregistrați un nume de domeniu

Cu peste 370 milioane nume de domenii înregistrate in prezent, trebuie să știți ca numele de domenii bune "dispar" rapid.

Înregistrarea numelui de domeniu este si ar trebui sa fie întotdeauna un proces simplu si rapid. Un nume de domeniu nu este doar o adresa web ci o extensie a companiei si a mărcii dvs. Domeniile joacă un rol esențial in modul in care va poziționați marca si va prezentați in lumea digitală, indiferent daca scrieți pe blog sau vindeți produse online. Numele de domeniu nu trebuie sa fie super "inteligent" pentru ca acesta să fie perfect. In schimb, trebuie sa fie simplu, ușor de reținut și de scris.

Sursa foto: Pexels.com

