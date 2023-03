Scrisoarea publicată de institutul non-profit Future of Life şi semnată de peste 1000 de persoane - între care Elon Musk, şeful companiei Stability AI Emad Mostaque, cercetători de la laboratorul DeepMind al grupului Alphabet şi informaticieni de prestigiu ca Yoshua Bengio şi Stuart Russell - cere o pauză în dezvoltarea IA avansate până când nu vor fi create, implementate şi verificate de experţi independenţi protocoale de securitate comune pentru astfel de modele, transmite publicația neozeelandeză rnz.

"Nu ar trebui dezvoltate sisteme IA puternice decât după ce vom putea avea încredere că efectele lor sunt pozitive şi putem gestiona riscurile", se arată în scrisoare.

Aceasta explică de asemenea că sistemele de IA ce intră în competiţie cu inteligenţa umană generează potenţiale riscuri pentru societate şi civilizaţie sub forma tulburărilor economice şi politice şi îi îndeamnă pe dezvoltatorii de astfel de sisteme să conlucreze cu factorii de decizie politică şi autorităţile de reglementare.

Musk, a cărui companie Tesla foloseşte IA pentru sistemul de autopilotare al maşinilor autonome, şi-a exprimat în mod repetat preocuparea în legătură cu inteligenţa artificială.

