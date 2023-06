Un satelit românesc construit de elevi a fost lansat pe orbită de către racheta lui Elon Musk

Potrivit unui comunicat remis presei, ROM-2 se află la bordul rachetei Falcon 9, care va decola, potrivit anunţului SpaceX, la 0:30, ora României, de la baza spaţială din Vandenberg, California.

Space Exploration Technologies Corporation, cunoscută ca SpaceX, este o companie privată din Statele Unite ale Americii dedicată realizării de vehicule pentru transport în spațiul cosmic, fondată de Elon Musk.

"Proiectat şi construit de elevi ai Liceului Internaţional de Informatică Bucureşti (echipa RomSpace), testat în laboratoarele Politehnicii din Madrid şi integrat pe lansator de compania britanică Alba Orbital, ROM-2 e un cub cu latura de 5 cm, care are ca principală misiune observarea Pământului", afirmă sursa citată.

