Faptul că ChatGPT nu este doar un instrument de conversație nu mai surprinde pe nimeni. În timp ce sistemul - bazat pe rețea neurală - este integrat pe automobile de lux și îi ajută pe unii antreprenori să facă bani, alții au găsit metode prin care platforma îi poate asista în domeniul programării. Pentru a putea programa ai, pentru început, nevoie de un calculator funcțional, iar ChatGPT te poate ajuta.

Un utilizator de Twitter a descoperit că îl poate face pe Chat GPT să genereze secvențe de combinații care respectă formatul folosit de cheile care deblochează Windows 10 și 11. Cum platforma nu-ți poate oferi aceste secvențe dacă-i ceri, pur și simplu, informația de-a gata, deoarece nu este în regulă să încerci să eviți sistemele de protecție ale Windows, utilizatorul a trebuit să devină creativ. Situații similare de generare a cheilor pentru OS-uri Windows au fost semnalate și în cazul AI-ului Bard, dezvoltat chiar de Windows - deci o situație de „friendly fire”.

