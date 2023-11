Black Friday 2023: DualStore are în ofertă telefoane de la 69 lei și tablete de la 399 de lei

DualStore.ro intră în Black Friday 2023 cu reduceri de până la 90%, magazinul online având un stoc de peste 15.000 de produse în campania de vânzări pe care o derulează în perioada 10 - 12 noiembrie, conform unui comunicat de presă.

DualStore.ro estimează că, anul acesta, de Black Friday, cel puţin două produse din zece vândute vor fi marcă proprie iSEN. Sub brandul propriu, iSEN, se regăsesc trotinete şi biciclete electrice, căşti audio cu bluetooth, ceasuri smart, camere auto DVR, căşti şi alte gadget-uri.

"Black Friday 2023 este cel mai mare eveniment de shopping al anului pe DualStore.ro şi momentul de start al sezonului de cumpărături de sărbători. Clienţii din online aşteaptă discounturile de Black Friday pentru a cumpăra mai ieftin decât ar putea-o face în mod uzual, iar noi am pregătit cele mai multe oferte din an. De la începutul anului, am direcţionat investiţii înspre marca proprie iSEN, inclusiv cu obiectivul de a asigura stocuri pentru Black Friday. Avem, astfel, în această campanie, cele mai mari stocuri de până acum, lucru care ne ajută să obţinem preţuri mai bune în beneficiul clienţilor finali şi ne va sprijini în strategia noastră post-vânzare, pentru livrarea rapidă a comenzilor plasate în Black Friday", spune Ioana Szentlaszloi, cofondator DualStore.ro.

Circa 90% din produsele incluse de DualStore.ro în campania de Black Friday vor fi livrate în 1-3 zile la nivel naţional. Magazinul online DualStore.ro se aşteaptă ca vânzările în Black Friday 2023 să fie la cel mai ridicat nivel de până acum şi estimează o creştere de 25% a veniturilor în campania din acest an, la o valoarea medie a comenzii de circa 680 de lei.

Cele mai căutate produse în Black Friday 2023 pe DualStore.ro vor fi telefoane rezistente, căşti, ceasuri smart, media playere cu Android şi trotinete electrice.

Compania va avea disponibile telefoane mobile de la 69 lei, tablete PC de la 399 de lei, ceasuri smart de la 99 de lei, căşti bluetooth de la 39 de lei, huse şi folii de protecţie pentru telefoane, cu preţuri începând de la 1 leu.

Alte reduceri importante vor fi la: ceasuri smart iSEN M3 la 99 de lei; căşti iSEN HL1 la 39 de lei; telefoane mobile Unihertz Tank 2 cu proiector la 1.999 de lei; tablete PC Xiaomi Pad 5 la 1.399 de lei, mai ieftine cu 500 de lei; smartwatch iSEN EP03 cu cititor de glicemie la 289 de lei; biciclete iSEN H1 de la 2.599; staţii electrice de încărcare Oukitel P5000e la 12.599, mai ieftine cu 900 de lei; telefoane mobile Xiaomi MI 12s la 2.599, reduse cu 900 de lei

În plus, cu ocazia campaniei de Black Friday 2023, la fiecare comandă plasată în perioada 10 - 12 noiembrie, DualStore.ro oferă clienţilor un cod de reducere de 3% pentru viitoarea comandă.

De la începutul anului, vânzările de telefoane rezistente au crescut cu peste 30%, potrivit unei analize DualStore.ro, categoria prezentând anul acesta cea mai mare creştere a interesului.

DualStore.ro va lansa, anul viitor, primul smartphone sub brandul propriu iSEN, ce va fi un model rugged. Investiţia necesară punerii în piaţă a noului produs este estimată la 150.000 de dolari.

Lansat în 2007, la Baia Mare, DualStore.ro, magazin online de telefoane şi gadgeturi şi producătorul trotinetelor şi bicicletelor electrice iSEN, a înregistrat anul trecut un business de peste două milioane de euro. Compania comercializează online diferite categorii de produse, de la telefoane mobile (smart, rezistente, clasice), camere auto de bord, gadget-uri, trotinete şi biciclete electrice, la tablete PC, laptop-uri, media playere cu Android, proiectoare, ceasuri smart, brăţări fitness şi căşti audio.

Sursa foto: shutterstock

