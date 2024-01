Mai mult de jumătate din planetă folosește social media. Studiu: A fost depășit pragul de 5 mld. utilizatori de rețele sociale

În 2023, numărul de utilizatori activi de pe reţelele sociale a crescut cu 5,6% comparativ cu 2022, în timp ce populaţia mondială a înregistrat o creştere de 0,9%, precizează acest raport elaborat de agenţia We are social şi compania Meltwater, pe baza estimărilor realizate de Kepios, o firmă specializată în analiza sectorului digital.

Comparativ, la nivel mondial există 5,35 miliarde de persoane care dispun de o conexiune la Internet.

Doar anul trecut, de altfel, după cum arată We Are Social SG, a existat o creștere a numărului de utilizatori de social media de 266 de milioane de deținători de conturi.

That’s right, social media user identities have passed the 5 billion mark, with an increase of 266 million over the past year. #Digital2024 pic.twitter.com/cBEVN37zB3— We Are Social SG (@wearesocialsg) January 31, 2024