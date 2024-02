SalesOMMO, startup-ul care a pus la punct un companion digital, bazat pe AI și automatizări, dedicat oamenilor specializați în vânzări și dezvoltare de business, țintește la o finanțare de 300.000 de euro, pentru a accelera dezvoltarea produsului și a fazei de go to market.

„Finanțarea va fi folosită pentru a finaliza dezvoltarea produsului, inclusiv prin încorporare de feedback de la primii utilizatori, cât și pentru a experimenta strategiile de promovare și vânzare care să ne permită să înrolăm utilizatori noi. Planificăm și noi module proprii de inteligență artificială, precum și un model de auto-evaluare psihologică care să permită oamenilor de vânzări să își crească eficiența și să își îmbunătățească rezultatele semnificativ”, a completat Mihai Guran, CEO și fondator al SalesOMMO.



Un aport de peste 50.000 de euro din valoarea rundei este asigurat de un sindicat de investitori condus de Growceanu, o platformă românească de frunte în analiza și investițiile în firme hi-tech. De asemenea, fondatorii contribuie și ei cu 10% din suma minimă a rundei.



Conform reprezentanților companiei, SalesOMMO reduce timpul consumat pentru elaborarea strategiilor de abordare personalizate ale clienților. Produsul oferă în doar câteva secunde un rezumat esențial în pregătirea întâlnirilor, selectând informații esențiale din multitudinea celor disponibile, prin integrări cu baze de date și platforme specializate, oferind sugestii de personalizare a interacțiunilor cu clienții.



„Am lansat varianta beta a produsului în doar câteva luni datorită experienței – am construit practic un produs pe care ni-l doream atunci când am fost și noi în vânzări. Avem deja înscriși câteva zeci de utilizatori pentru testare. Aceștia pot beneficia deja de avantajele automatizărilor și integrărilor, inclusiv cu o primă aplicatie de tip CRM, precum și ale unei soluții de inteligență artificială pe care o personalizăm pentru a facilita interacțiunile specifice cu oamenii care lucrează în vânzări”, a declarat Alexandru Lamba, CTO și fondator al SalesOMMO.



„Faptul că SalesOMMO adresează direct o problemă foarte reală în orice proces de vânzare din ziua de azi, anume lipsa relevanței și calității interacțiunii umane, este principalul motiv pentru care apreciem ce face acest startup utilizând inteligența artificială. În plus, experiența fondatorilor, nu numai din deceniile de carieră atât pe partea tehnică, cât și cea de vânzări, precum și ca startup mentor, advisor și consultant (adesea alături de unii dintre investitorii noștri), conferă un spor de încredere în capacitatea lor de execuție într-o echipă deja bine conturată”, a precizat Ciprian Man, co-fondator Growceanu Angel Investment.



Condus de un colectiv de fondatori cu peste cincizeci de ani de expertiză combinată în vânzări la nivel global, SalesOMMO a beneficiat de un start puternic în primăvara anului 2023 și cu ajutorul programului de accelerare a firmelor startup de tehnologie dezvoltat de RubikHub. Echipa a beneficiat de suport din partea comunității tech și prin organizații precum TechAngels, Techcelerator și How-to-Web care au facilitat interacțiunile cu investitorii de la stadiul de idee.



SalesOMMO deschide oportunitatea de investiții și pentru membrii platformei SeedBlink, sub categoria „Community stars”, dedicată startup-urilor tech early-stage. Accesul la aceste runde este mai flexibil, permițând investitorilor să participe cu tichete de investiție de la un prag minim de 500 euro.

