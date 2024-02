TaxDome, o companie de software americană cu soluții de management pentru firmele de contabilitate, intră pe piața din România, caracterizată de o creștere accelerată și un progres considerabil în digitalizare. Cu o prezență în SUA și la nivel international, TaxDome furnizează o platformă pentru a servi nevoile firmelor de contabilitate, resurse umane și consultanților fiscali din România.

Cu un portofoliu de peste 10.000 de clienți, companii medii și mari care comunică cu contabilii lor în peste 10 limbi, și 3 milioane de utilizatori în lume, TaxDome adaugă România la planurile sale de expansiune. România este a 26-a țară și prima din Europa de Est în care compania americană de software se extinde.



"Decizia de a intra pe această piață a fost luată de către conducerea TaxDome în SUA, după o evaluare atentă a potențialului economic și a nevoii în creștere pentru soluții IT inovatoare în domeniul contabilității. Economia României, caracterizată prin creștere rapidă și o tendință ascendentă în digitalizare, împreună cu disponibilitatea profesioniștilor bine pregătiți în IT, oferă cadrul ideal pentru soluția noastră, destinată optimizării și eficientizării firmelor de contabilitate.", spune Alina Goldenberg, Country Manager TaxDome România.





TaxDome oferă o platformă all-in-one, cu o suită de funcții, inclusiv managementul documentelor, comunicarea cu clienții, gestionarea programărilor sau automatizarea fluxurilor de lucru in cadrul firmelor de contabilitate. Furnizorul american de software estimează o cifră de afaceri de 125.000 de euro în primul an în România. Strategia TaxDome se concentrează pe atragerea de clienti "early adapters", menținerea prețurilor accesibile și pe furnizarea de asistență și servicii de implementare gratuite pentru a asigura o adaptare rapidă locală și accesibilitate largă.



„Pentru piața din România, ne-am propus un obiectiv ambițios, dar realizabil, de a atrage 100 de clienți în primul an", spune Alina Goldenberg, Country Manager România TaxDome.



Cum vede compania americană piața din România



Piața românească de afaceri se distinge printr-un peisaj plin de oportunități, evidențiat de un angajament ferm către transformarea digitală. Această dedicare este cel mai bine exemplificată de decizia pionieră a României de a introduce obligativitatea facturării electronice începând cu 1 ianuarie 2024, clasându-se astfel printre puținele țări europene care au implementat acest sistem. Acest pas important subliniază dorința României de a-și moderniza infrastructura de afaceri și de a institui un nou etalon pentru conformitatea și eficiența digitală în Uniunea Europeană.



Acesta pătrunde în diferite sectoare ale economiei, alimentat de o dorință larg răspândită de a folosi tehnologia pentru o eficiență operațională sporită și inovare. Sectorul IT al țării, renumit pentru talentul și creativitatea sa, joacă un rol esențial în această transformare, conducând progrese de care beneficiază companiile din toate domeniile.



„Combinația dintre ambiția digitală a României, trecerea obligatorie către e-Factura și atitudinea de susținere a CECCAR creează o oportunitate fără precedent pentru companii de a-și avansa capacitățile digitale”, precizează reprezentanții companiei.

