LinkedIn a luat-o pe urmele Facebook: platforma nu mai funcționează

UPDATE 23:40 Platforma LinkedIn este din nou funcționeală.



Ca și în cazul Facebook și Instagram, utilizatorii semnalează pe X(fosta platformă Twitter) faptul că platforma LinkedIn nu mai funcționează. Și pe platforme precum Downdetector observăm numeroase raportări ale problemelor cu care se confruntă platforma.

LinkedIn is down. Why does the internet seem really fragile as of late? pic.twitter.com/edYchi2yRo— Michael J. Miraflor (@michaelmiraflor) March 6, 2024