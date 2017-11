Aceasta manifestatie a fost organizata la apelul opozantului radical Viaceslav Maltev, fost candidat la alegerile legislative din 2016 si care are un canal politic foarte urmarit pe YouTube. Maltev, care a parasit Rusia si traieste in exil in Franta, predica "revolutia populara" prin intermediul mitingurilor in intreaga Rusie, pentru a-l inlatura de la putere pe Vladimir Putin. Maltev a fugit la Paris dupa ce un tribunal din Moscova a emis un mandat de arestare pe numele lui pentru apel la activitati extremiste. Miscarea sa, Artpodgotovka, a fost interzisa de catre justitie in octombrie.

Politia a anuntat arestarea a 263 de persoane la Moscova, pentru "tulburarea ordinii publice". Potrivit agentiei de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cutite, boxuri metalice si pusti cu gloante de cauciuc.

Serviciul securitatii Rusiei, FSB, a anuntat vineri ca a arestat la Moscova un grup de sustinatori ai lui Maltev care pregateau "acte extremiste de amploare" in zilele de 4 si 5 noiembrie, indeosebi incendierea cladirilor guvernamentale si atacuri asupra politistilor. Potrivit FSB, politia a retinut cinci grupuri de sustinatori ai lui Maltev si in alte orase din Rusia.