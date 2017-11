Intre edificiile evacuate se numara legendarul Teatru Bolsoi, centrul comercial GUM din Piata Rosie, hotelurile National si Metropol, toate aflate la cativa metri de Kremlin.

Apelurile anonime care avertizau cu privire la existenta unor bombe au afectat cel putin alte 10 centre comerciale si mai multe sali de cinema, atat in centrul, cat si la periferia Moscovei.

Din 11 septembrie, in Rusia s-a produs un val de alerte false cu bomba pe care Kremlinul l-a calificat drept "terorism telefonic". De la acea data si pana in prezent, aproape 1,4 milioane de persoane au trebuit sa fie evacuate in 170 de orase din Rusia.

Directorul Serviciului Federal de Securitate (FSB, fostul KGB), Aleksandr Bortnikov, a declarat recent ca amenintarile false cu bomba sunt "opera" a patru rusi care traiesc in afara tarii. "Le-am stabilit identitatea. Nu a fost usor. Este vorba despre cetateni rusi. Pot spune aceasta cu toata certitudinea. Sunt patru persoane aflate in strainatate", a declarat Bortnikov presei, adaugand ca cei patru au mai multi complici si in Rusia.

Potrivit Codului Penal rus, autorii alertelor false cu bomba risca o pedeapsa de pana la trei ani de inchisoare.

