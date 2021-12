Nu toate ideile de afaceri ale lui Musk au avut succes: a vrut să intre și pe piața dulciurilor, dar a renunțat

Elon Musk este recunoscut pentru lansarea unora afaceri extrem de profitabile și cunoscute la nivel Global, de la PayPal, la Tesla și SpaceX, dar a avut în plan și deschiderea unei afaceri cu dulciuri, idee la care a renunțat chiar înainte de a o pune în practică.

Excentricul miliardar american cu origini sud-africane a vrut să răspundă tachinărilor venite din partea unui alt multimiliardar, Warren Buffett, supranumit și Oracolul din Omaha, proprietarul holding-ului Berkshire Hathaway și fost nr.1 în topul celor mai bogați oameni ai planetei.

Warren Buffett deține prin Bershire Hathaway un business cu dulciuri, denumit See's Candy, care se bucură de o popularitate ridicată în SUA. Oracolul din Omaha a subliniat că puterea brandului și loialitatea clienților joacă un rol important în combaterea concurenței. Totodată, a spus că Elon Musk este naiv, dacă el crede că se poate lua la trântă cu See's Candy, relatează BusinessInsider.

După afirmația lui Buffet, Musk a scris imediat pe Twitter că va demara un business cu bomboane de ciocolată, pentru ai face concurență lui Warren Buffett. Ceea ce a părut inițial ca fiind o glumă din partea fondatorului Tesla și SpaceX a fost, de fapt, o intenție serioasă din partea lui Musk.

Într-un interviu acordat recent Elon Musk a dezvăluit că nu a fost doar o glumă.

„Chiar am încercat să descopăr o bomboană care ar putea fi mult mai bună decât oricare alta. Am încercat tot felul de tipuri de bomboane, dar nu am găsit niciuna care să fie superioară. Nu vreau să produc o bomboană care este doar bună”, a dezvăluit antreprenorul.

Acesta le-a cerut fanilor să-i de pe Twitter să-i trimită sugestii cu bomboanele lor preferate, dar nicio variantă nu l-a atras pe Elon Musk.

Cel mai bogat om al planetei și-a argumentat decizia de a renunța la idee spunând că „dacă o companie nu oferă produse sau servicii de cea mai bună calitate, nu ar trebui să existe”.

Așadar, nici măcar Elon Musk nu poate transforma orice idee de afaceri într-o mină de aur.

