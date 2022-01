„Mare îngrijorare în privinţa evoluţiei situaţiei din Kazahstan. Ajutorul militar extern aminteşte de situaţii care trebuie evitate”, a declarat Borrell pe contul său de Twiiter, după trimiterea unor „forţe de menţinere a păcii' de către Rusia şi aliaţii săi din Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) - Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan.

Great concern about developments in #Kazakhstan.

Rights and security of civilians must be guaranteed.

External military assistance brings back memories of situations to be avoided.

EU is ready to support in addressing this crisis.