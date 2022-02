Surse SUA: Rusia este pregătită în proporție de 70% să invadeze Ucraina

Rusia a mobilizat 70% din capacitatea militară necesară pentru o invazie la scară largă a Ucrainei în următoarele săptămâni, spun oficiali din SUA.

Totodată, vremea este prielnică detașării trupelor, deoarece pământul este înghețat și tare la mijlocul lunii februarie. Se estimează că Rusia ar avea un efectiv de 100.000 de trupe la granița cu Ucraina, fiind pregătită să invadeze, scrie BBC.

Cu toate acestea, pficialii SUA care au afirmat acestea nu au adus și dovezi care să ateste concluziile. Au transmis doar că sunt informații inteligence, dar nu au oferit mai multe detalii.

În plus, aceștia au precizat că este posibil ca Vladimir Putin să se mai gândească asupra invaziei, atâta vreme cât încă există o soluție diplomatică.

Însă aceștia sunt siguri că vremea poate fi un moment bun pentru Rusia, iar aceasta să mute și mai mult armament din 15 februarie până la finalul lui martie.

Potrivit rapoartelor întocmite până în prezent, un atac rusesc asupra Ucrainei ar putea cauza până la 50.000 de decese. Același raport estimează că atacul asupra Kievului va genera o criză a refugiaților în Europa.

În acest sens, SUA a trimis mai multe trupe pe flancul estic al NATO, cel mai recent efectiv, numărând circa 3.000 de trupe, ajungând în Polonia.

Additional US troops have been arriving in Poland as part of a new deployment to bolster the Western military alliance Nato's forces in the region.

Tensiunile între Rusia, Ucraina și NATO au apărut la opt ani de la anexarea Crimeei de către Rusia.

Moscova acuză guvernul ucrainean că nu a implementat acordul de la Minsk, un acord internațional pentru restabilirea păcii în est, unde rebelii susținuți de ruși au controlat zone de teritoriu și cel puțin 14.000 de oameni au fost uciși din 2014.

Nu în ultimul rând, Rusia insistă că Ucraina nu ar trebui să adere la NATO.

