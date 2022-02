După ce a scumpit berea, Heinkenen și-a mărit profitul operațional cu 43%

Heineken NV, al doilea producător mondial de bere, a raportat câştiguri peste estimări în 2021, în urma majorării preţurilor şi a reducerii de costuri, dar a avertizat că este posibil să nu-şi îndeplinească obiectivul pe termen mediu privind marja de profit, din cauza impactului semnificativ al inflaţiei, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Compania olandeză, care produce sortimente ca Heineken, Tiger şi Sol, dar şi cidrul Strongbow, a apreciat că pandemia de COVID-19 încă va afecta veniturile din 2022, iar impactul în urma inflaţiei şi presiunile din lanţurile de aprovizionare vor fi semnificative.



"Per ansamblu, ne aşteptăm la o îmbunătăţire modestă a profitului operaţional în 2022", se arată într-un comunicat al companiei.



Heineken încă are ca obiectiv o marjă de profit operaţional de 17% în 2023, dar se confruntă cu "sporirea incertitudinilor" din cauza mediului economic şi a majorării costurilor de producţie.



Compania olandeză a vândut cu 4,6% mai multă bere în 2021 decât în 2020, creşteri fiind înregistrate în toate regiunile, cu excepţia Asiei. Majorarea preţurilor şi tendinţa consumatorilor de a achiziţiona sortimente mai scumpe de bere au dus la creşterea veniturilor nete cu 12,2%.



Profitul operaţional a urcat cu 43,8%, la 3,41 miliarde de euro, peste estimările analiştilor, de 3,30 miliarde de euro. Anterior, Heineken anunţase că rezultatele din 2021 vor fi la nivelul de dinaintea pandemiei, în 2019.



Din planul de economii de două miliarde de euro, care implică concedierea a 8.000 de angajaţi, Heineken a realizat până acum 1,3 miliarde de euro.



Grupul Heineken are un portofoliu de peste 300 de mărci de bere şi cidru internaţionale, regionale, locale şi de specialitate.



În România, compania oferă un portofoliu divers de mărci de bere şi cidru, câteva dintre acestea fiind produse în cele patru fabrici locale (Constanţa, Craiova, Târgu Mureş şi Miercurea Ciuc). Fabricile din România au peste 1.100 de angajaţi şi se aprovizionează de la furnizori locali cu peste 70% din ingrediente.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: