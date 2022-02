A patra zi de război: Ucraina cere embargo asupra petrolului și gazelor rusești

”Să cumpărați acum petrol și gaze înseamnă să plătiți pentru uciderea bărbaților, femeilor și copiilor ucraineni. Salut primii pași decisivi ai unui număr de state europene în acest sens și îndemn pe alții să procedeze la fel”, a postat Kuleba, pe Twitter.

We insist on a full embargo for Russian oil and gas. Buying them now means paying for the murder of Ukrainian men, women and children. I welcome the first decisive steps by a number of European states in this regard and urge others to proceed resolutely and without delay.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022