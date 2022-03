UPDATE 03:55 - Reprezentanții uzinei au declarat că momentan a treia unitate de putere a fost oprită și doar a patra unitate funcționează. Condițiile de siguranță la radiații și incendiu la centrala nucleară sunt în limite normale, anunță NEXTA, pe pagina sa de Twitter.

❗️Important information from Zaporizhzhia NPP:



📍At the moment, the third power unit was shut down at the plant and only the fourth unit is working;

📍The radiation and fire safety conditions at the nuclear power plant are within normal limits. pic.twitter.com/qspIFz8O7x— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Un incendiu a izbucnit vineri la centrala nucleară Energodar din regiunea Zaporijie, situată în sud-estul Ucrainei, după ce forţele ruse au tras asupra uzinei, a relatat primarul oraşului, Dmitri Orlov, pe în contul său Telegram, scrie Agerpres care citează EFE şi Reuters.

"Ameninţare la adresa securităţii mondiale! Ca urmare a bombardării inamice continue a clădirilor şi unităţilor celei mai mari centrale nucleare din Europa, centrala nucleară Zaporijie este în flăcări", a scris el.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Garda Naţională a confirmat incendiul din uzină pe canalul său Telegram:"Este un incendiu la baza centralei nucleare Zaporijie. În pofida acestui fapt, inamicul continuă să tragă în direcţia staţiei".

"Garda Naţională, care păzeşte uzina, rămâne să o apere", se subliniază în postare, care adaugă că "reprezentanţii centralei afirmă că în prezent există o ameninţare reală de pericol nuclear".

Cu câteva ore înainte, primarul din Energodar semnalase lupte grele în zona de intrare în centrala nucleară."Au fost lupte aprige de mai bine de o oră în zona de acces în centrala nucleară din Zaporijie. Gărzile noastre naţionale menţin apărarea", a afirmat el.

Primarul a informat că sunt victime, dar că acestea nu pot fi cuantificate deocamdată, date fiind circumstanţele. El a indicat că "o coloană de vehicule inamice" se îndrepta în direcţia centralei nucleare şi că s-au auzit numeroase împuşcături în oraş.

Miercuri, sute de angajaţi ai centralei nucleare au încercat să împiedice cu camioane şi cauciucuri o coloană a armatei ruse să pătrundă în centrală.

⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling of the #Zaporizhzhia NPP pic.twitter.com/ZNLX4pZeXI— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

