Comisarul UE pentru ajutor umanitar: Este cea mai mare criză umanitară de la al Doilea Război Mondial

Continentul european se confruntă cu cea mai mare criză umanitară de la al Doilea Război Mondial, a declarat comisarul european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, într-o conferinţă de presă comună cu ministrul de Interne, Lucian Bode.

"Ce mă aduce de data aceasta în România este cea mai mare criză umanitară de pe continentul european de la cel de-al Doilea Război Mondial. Această criză, care are loc din cauza agresiunii ruse împotriva Ucrainei, ilegală, nejustificată şi neprovocată, aduce suferinţă enormă, pe care o vedeţi la televizor în fiecare zi. Ca în orice război, civilii plătesc cel mai mare preţ, copiii, femeile, femeile însărcinate - cum am văzut ieri, la Mariupol", a spus comisarul, potrivit Agerpres.



El a vorbit de persoanele care fug de război în ţările vecine. "Deja am văzut că sunt peste două milioane de refugiaţi din Ucraina care vin în Uniunea Europeană. Un milion pe săptămână", a adăugat el.



În acest context, a subliniat sprijinul UE pentru persoanele care se refugiază şi pentru ţările vecine care îi găzduiesc. "Comisia Europeană activează pe mai multe fronturi, am mobilizat fonduri iniţiale pentru ajutor umanitar, sub auspiciile ONU, iar această finanţare pentru trei luni este complet finanţată", a arătat Lenarcic.



Totodată, a adăugat că valoarea ajutorului acordat se ridică la peste 100 de milioane de euro. Comisarul european a amintit şi de crearea hub-urilor logistice în Polonia, România şi Slovacia. Oficialul a remarcat că România a fost "unul dintre membrii cei mai activi şi constructivi din UE în ceea ce priveşte contribuţia la mecanismul de protecţie civilă".



Janez Lenarcic a subliniat că "motivele şi explicaţiile avansate de Moscova pentru această agresiune sunt false şi de neacceptat". "Cred că (această criză - n.r.) nu ar fi trebuit să înceapă şi cred că trebuie să înceteze imediat. Dar, atât timp cât nu încetează, trebuie să oferim ajutor în Ucraina şi în ţările unde fug ucrainenii, care sunt în mare parte ţări vecine, să nu uităm de Republica Moldova", a arătat comisarul european.

Sursa foto: Shutterstock

