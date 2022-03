Primii prizonieri de război ruși au început munca în lagărele din Ucraina

Este vorba despre lagăre cu drepturi depline, iar primii prizonieri au început deja să muncească în cadrul acestora, potrivit Nexta.

Procurorul general Irina Venediktova a menționat că aceste lagăre funcționează în cadrul dreptului internațional umanitar.

There are so many #Russian prisoners of war in #Ukraine that full-fledged camps had to be set up for them. The first of them have already begun their work.



Prosecutor General Irina Venediktova noted that these camps work within the framework of international humanitarian law. pic.twitter.com/FSxo3dE70A— NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022