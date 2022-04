Două persoane au fost rănite în incendiu, a spus Gladkov pe Telegram, iar localnicii de pe trei străzi au fost evacuaţi, notează Agerpres.

Ulterior, el a declarat că două elicoptere militare ucrainene au atacat depozitul de combustibil din Belgorod după ce trecuseră frontiera la mică altitudine.

Imagini video ale presupusului atac postate online au arătat ceea ce par a fi câteva rachete trase de la mică altitudine, urmate de o explozie. Mai jos puteți urmări un video postat de publicația ucraineană NEXTA, pe pagina de Twitter. Reuters nu a putut verifica veridicitatea imaginilor respective.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel.