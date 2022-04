CNN: Bombardamente la Makriv, Ucraina. Peste 132 de civili uciși

Oficialii locali își adună morții de pe străzi care au fost împușcați de forțele ruse, după cum spune primarul Vadym Tokar, pentru televiziunea Parlamentului ucrainean. Mai mult, aproape toată infrastructura lui Makariv a fost distrusă, în timp ce blocurile de locuințe și alte imobile printre care și un spital, au fost distruse de bombardamentele Rusiei, scrie CNN.

⚡️ Mayor: Russian troops shot 132 civilians in Makariv.



Makariv Head Vadym Tokar added that 40% of the town was destroyed by shelling. Makariv, a town of 10,000 people 50 kilometers west of Kyiv, was liberated by Ukrainian Armed Forces on March 22.



