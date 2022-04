De ce nu intervin Transnistria și Belarus în războiul din Ucraina. ”Lukașenko e back in business”

Problema implicării Transnistriei este cu atât mai relevantă cu cât ea ar aduce linia frontului aproape de granițele României. Ministerul Apărării de la Londra a comunicat recent că forțele rusești încearcă să recruteze din republica autoproclamată, în vreme ce Statul Major de la Kiev a menționat o tentativă rusească de provocare în această regiune, ”pentru a putea acuza Ucraina de agresiune împotriva statului vecin”.

