După mai bine de o lună și jumătatea de la momentul în care Rusia a decis să invadeze Ucraina, una dintre cele mai importante arme ale poporului condus de Volodimir Zelenski în fața agresiunii lui Putin a fost comunicarea. Scott Galloway, profesor de strategie de brand și marketing digital al școlii de business Stern, din cadrul Universității din New York, a răspuns întrebărilor wall-street.ro cu privire la modul în care comunică liderul ucrainean.

Expertul în comunicare susține ideea conform căreia suportul publicului poate face diferența într-un război, iar pentru a-l obține trebuie să reușești să gestionezi cât mai bine modul în care comunici.

”Putin nu a fost conștient de faptul că nu poate controla narativul în era social media. Zelenski e mai bun decât el, ucrainenii sunt profesioniști, postează constant video-uri cu președintele ucrainean în tricou, în apropiere de liniile frontului și întreaga lume vede toate aceste imagini”, precizează Scott Galloway pentru wall-street.ro.

El este de părere că impactul nu a fost la fel de mare la nivelul opiniei publice internaționale atunci când Rusia a invadat Crimeea, în 2014, deoarece la acel moment nu au avut o strategie bună de comunicare prin intermediul platformelor sociale.



”Putin nu poate control nici media din propria lui țară(…) Deci, face sens faptul că un om de 69 de ani a subestimat social media și a crezut că o poate controla. Social media joacă un rol imens în acest război”, precizează Scott Galloway.



Toate eforturile de comunicare ale lui Volodimir Zelenski prin intermediul platformelor sociale i-au sporit semnificativ popularitatea, ajungând la 5,9 milioane de urmăritori pe Twitter, 16,7 milioane de urmăritori pe Instagram și aproape 3 milioane pe Facebook. Mesajele transmise de liderul ucrainean au scos în stradă o mulțime de europeni ce și-au manifestat sprijinul pentru Ucraina.



Aceste mișcări au pus, de asemenea, presiune pe liderii blocului comunitar în a fi vehemenți în ceea ce privește sancționare Rusiei și trimiterea de ajutoare către țara condusă de Zelenski.



”Zelenski câștigă acest război pentru că ucrainenii sunt foarte curajoși, dar și datorită social media. De exemplu, putem spune că ucrainenii distrug tancurile rusești pentru că primesc rachete de la nemți, pentru că nemții îl văd pe Zelenski în social media și devin din ce în ce mai furioși în legătură cu ce se întâmplă în Ucraina”, adaugă Scott Galloway.

Cancelarul Olaf Scholz anunța la finalul lunii februarie că Germania va trimite 1.000 de arme antitanc și 500 de rachete stinger în Ucraina, marcând astfeș o schimbare importantă în politica restrictivă a nemților în ceea ce privește exportul de arme.

Antreprenor în serie și autor al unor bestseller-uri precum ”The Four”, ”The Algebra of Happiness” și cea mai recentă dintre ele ”Post Corona: From Crisis to Opportunity”, Scott Galloway a fost unul dintre invitații speciali ai conferinței VTEX 2022: One day changes everything.

Sursa foto: VTEX Day 2022

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: