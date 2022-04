Zelenskyy a scris pe pagina sa de Twitter că el și președintele indonezian au vorbit și au discutat despre problemele legate de securitatea alimentară, despre care oficialii avertizează că vor fi exacerbate de războiul Rusiei din Ucraina. El a spus că a mulțumit, de asemenea, omologului său indonezian pentru sprijinul acordat „suveranității și integrității teritoriale” a Ucrainei, în special pentru o poziție clară în „Națiunile Unite”, potrivit CBS News.

Had talks with President 🇮🇩 @jokowi. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity, in particular for a clear position in the UN. Food security issues were discussed. Appreciate inviting me to the @g20org summit— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022