Nou atac rusesc cu rachete în Odesa. Ce obiectiv strategic a fost distrus

Podul, care a fost lovit de două ori anterior de forţele ruse, reprezintă singura legătura rutieră şi feroviară între sud-vestul Ucrainei şi restul ţării.

Serhii Bratciuk, purtător de cuvânt al administraţiei regionale Odesa, a comunicat despre noul atac asupra podului de la Zatoka pe contul său Telegram, fără a oferi detalii.

Aceasta cale ferată leagă România de oraşul portuar Odesa, în sudul Ucrainei.

#Odessa, a column of smoke after missile attack on the bridge in Zatoka.



This one is third strike.

GeoLoc: 46°04'34"N 30°28'12"E pic.twitter.com/CLUP9e2inq— G219_Lost (@in20im) May 2, 2022