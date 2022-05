Un grup condus de Todd Boehly, coproprietar al echipei de baseball Los Angeles Dodgers, va achiziţiona clubul englez de fotbal Chelsea Londra în cadrul unei oferte de 4,25 miliarde lire sterline, a anunţat gruparea londoneză, citată de AFP.

"Vânzarea va fi finalizată la finele lunii mai sub rezerva obţinerii tuturor autorizaţiilor legale necesare", a precizat clubul într-un comunicat difuzat vineri seară, conform Agerpres.ro.



În urma unui lung proces de licitaţie care a implicat mai multe grupuri, grupul reprezentat de Boehly şi de partenerii săi investitori au fost reţinuţi de banca new-yorkeză Raine Group, care supervizează vânzarea.



Acest grup este compus, în afara lui Boehly, de Mark Walter, coproprietar al lui Dodgers, din miliardarul elveţian Hansjoerg Wyss şi din societatea americană de investiţii Clearlake Capital.



"Clubul Chelsea poate confirma că termenii au fost acceptaţi pentru ca un nou grup de proprietari, conduşi de Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter şi Hansjoerg Wyss, să poată cumpăra clubul", se arată în comunicatul Chelsea FC.



"Din totalitatea de investiţii ce va fi realizată, 2,5 miliarde lire sterline vor fi alocate cumpărării de acţiuni ale clubului şi această sumă va fi depusă într-un cont bancar britanic blocat cu intenţia de a face o donaţie de sută la sută în acţiuni de caritate, conform deciziei luate de Roman Abramovici. Acordul guvernului britanic va fi necesar pentru ca aceste fonduri să poată fi transferate în contul bancar blocat", se mai arată în comunicatul clubului.



În plus, noii proprietari s-au angajat să investească 1,75 miliarde lire sterline în contul clubului.



Clubul Chelsea riscă intre în faliment dacă nu îşi va schimba proprietarul până la sfârşitul acestei luni, când va expira licenţa specială acordată de guvern, conform presei britanice.



Actualul proprietar al grupării de pe Stamford Bridge, Roman Abramovici, asigurase că nu va pretinde rambursarea împrumuturilor sale către club şi a promis că toate veniturile din vânzare vor fi donate unei fundaţii caritabile care ajută victimele războiului din Ucraina. Această promisiune a convins guvernul de la Londra să acorde o licenţă specială clubului Chelsea, valabilă până la 31 mai.



Săptămâna trecută, Sir Jim Ratcliffe, patronul grupului Ineos, făcuse o ofertă de cumpărare a clubului Chelsea.



Conducerea Premier League are programată viitoarea sa reuniune pe 8 iunie, dată până la care Chelsea are nevoie de o nouă licenţă pentru a putea lua parte la viitorul sezon, adaugă Sky Sports.

